Omar Chaparro al borde del divorcio; el actor de Televisa expresa que pensó en el suicidio

Ciudad de México.- El famoso presentador de TV y reconocido actor, Omar Chaparro, recientemente en una entrevista se sinceró sobre su relación con Lucy Ruiz, su esposa desde hace más de dos décadas, recordando que hace poco estuvieron al borde del divorcio por una fuerte crisis matrimonial, misma que el actor de Televisa señaló que desgraciadamente también lo hizo pensar en el suicidio, pues creía que había fracasado.

Fue en el año del 2001 cando el reconocido actor y humorista se casó con Lucía Ruiz de la Peña, nombre completo de su aún esposa, con la cual a lo largo de estos 22 años procreó a tres hijos, Andrea Chaparro, Omar Emiliano Chaparro y Sofia Chaparro, mostrándose siempre como una familia, pero, así como toda familia, ellos también pasaron por una fuerte crisis que casi logra que acaben con relación.

En una reciente entrevista para Imagen TV, Omar decidió abrir su corazón y expresar que en el 2021 con la pandemia de Covid-19 casi se separan y principalmente fue por la falta de empatía y comunicación, destacando: "Entendimos que cada quien tiene su propia película, fueron precisamente esos momentos de confrontación y resistencia, de dolor, que nos herimos, el poder vernos a los ojos y decir: 'Cuéntame tu película'. Tuvimos el valor de enseñar lo peor de nosotros, verlo, acomodarlo y lidiar con eso".

Omar y Lucy tiene más de 20 años casados. Internet

Aunque lograron pasarlo, el expresentador de Sabadazo declaró: "La pandemia nos golpeó y duele tanto que te obliga a salir de la caja, del programa que tienes para poder pensar diferente, para poder manejar tus emociones", señalando que en su percepción en ese momento pensó que solamente tenía estas dos opciones: "o te divorcias o te suicidas", demostrando la gravedad de lo que llegó a afectarle el encierro.

De igual forma agregó: "Estuvimos a punto de divorciarnos y fue el mejor regalo que nos pudo haber pasado, no sólo como pareja, sino como seres humanos. Nos agarramos la mano y fue más grande el amor que todo. Eso me lo dijo un amigo de Chihuahua al que yo le dije: 'Se acabó', pero yo estaba pensando se acabó el matrimonio y la vida, yo estaba pensando en irme de este mundo y él me dijo: 'No sé por lo que estén pasando, pero su amor va a poder con eso y más'", señalando que afortunadamente así fue y ambos lograron entender el dolor del otro y ayudarse a sanar.

Omar y Lucy tienen 3 hijos. Internet

Por su parte, la esposa del presentador de ¿Quién es la Máscara? declaró: "Yo decía: '¿Qué hacemos con este dolor?' y así se lo dije: 'Tú y yo hemos estado juntos mucho tiempo, podemos firmar con honor nuestra historia y cerrar el libro y guardarlo en la gaveta en la que están todas las cosa que queremos, con todo el honor, con todos los viajes y los hijos y amándote como te amo, vamos a cerrarla, nos damos la mano y te ayudo a que cada quien separe su vida'".

Pero, afortunadamente vio que había otra manera de salvarse y seguir amándose por muchos más años tomados de la mano: "'O vamos a ver qué hay después de esto: ¿Quisieras conocer qué hay después de esto?, ¿te atreves a conocer qué hay después?' y Omar me dijo: 'Estoy muy enojado, confundido, pero quiero saber qué hay después'", uniéndose así para salvar su matrimonio que ahora está más fuerte que nunca.

Omar y Lucy. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui