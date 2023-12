¡Orgullo sonorense! Carin León triunfa en 'The Tonight Show' con Jimmy Fallon

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, el regional mexicano está dominando al mundo ya que los actuales representantes del género han logrado causar tal furor que han llevado su música a prácticamente todas partes y Carin León es uno de ellos, pues además de ganar importantes reconocimientos, ahora puede presumir que es de las pocas estrellas que han pisado a The Tonight Show con Jimmy Fallon.

El intérprete de La boda del Huitlacoche, logró conquistar al público estadounidense y al famoso conductor de 49 años con su participación el pasado 11 de diciembre, lo cual dio muestra de que se ha convertido en un artista de talla internacional, siendo el tercer cantante de regional mexicano en pisar dicho foro.

Carin deleitó al cantar su éxito Primera Cita, interpretación que de inmediato se hizo viral en redes sociales, por lo que los mexicanos han podido apreciar la presentación del famoso sonorense, así que no han parado de lanzarle elogios y felicitaciones por su nuevo logro: "Bravo, es asombroso", "Sorprendente performance", "Qué orgullo ver a un mexicano triunfando de esta manera", "Gracias Jimmy por invitar a Carin León", se lee entre los comentarios.

A través de sus historias de Instagram, el cantante compartió una breve interacción con Jimmy Fallon, mostrando un video en el que ambos se saludan y León expresa su admiración por el famoso programa de televisión al que han acudido grandes figuras de la talla de Shakira, Dua Lipa o Taylor Swift.

Peso Pluma fue el primero en abrir camino a sus compañeros de género en esta importante plataforma de difusión estadounidense, pero realmente son pocos los que lo han conseguido, pues después de Hassan Emilio Kabande Laija se presentó Eslabón Armado y Gabito Ballesteros, aunque seguramente poco a poco se irán sumando más a la lista.

No obstante, no son los únicos mexicanos invitados a The Tonight Show, pues aunque no son cantantes, también han participado Salma Hayek, Eiza González, Kate del Castillo, Diego Luna, Eugenio Derbez, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, por mencionar algunos.

Fuente: Tribuna