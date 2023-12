Piel apagada: Esta fruta exótica te ayuda a tener una piel radiante y luminosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien la papaya es conocida en nutrición por su acción contra el envejecimiento celular, también lo es en cosmética, especialmente por mantener una piel radiante. De hecho, entre la pulpa y la piel del fruto hay una pequeña cantidad de látex del que se extrae una enzima exfoliante, la papaína. Por su parte, la pulpa del fruto contiene ácidos frutales y antioxidantes.

Exfoliación suave

Sérums, cremas de día, limpiadores e incluso mascarillas... la papaína es la estrella de la luminosidad de muchos productos para el cuidado de la piel. Esta enzima juega un papel proteolítico. En definitiva, es capaz de cortar proteínas. En la superficie de la piel, esto se traduce en una acción exfoliante que elimina las células muertas de forma suave y progresiva cada día. El resultado es una tez más luminosa, pero eso no es todo. La exfoliación también ayuda a potenciar el proceso de renovación celular y por tanto a preservar la función barrera de la piel. Bien hidratada, la piel queda más suave, tersa y refleja mejor la luz.

La papaya le aporta luminosidad a tu piel

Una acción antirradical

Fuente de vitaminas A, C y E, la papaya, como todos los frutos de color naranja o rojo, también contiene carotenoides como el licopeno. Por tanto, representa un excelente aliado antioxidante para luchar contra los efectos nocivos del estrés oxidativo responsable del cutis apagado y del envejecimiento acelerado de la piel. La buena idea: elaborar una mascarilla casera a base de pulpa de papaya madura, miel y yogur, una vez por semana para beneficiarte de todas sus virtudes. Aplicar en todo el rostro y dejar actuar 15 minutos antes de enjuagar con agua limpia.

¿Para quién es el tratamiento con papaya?

La papaya es el principio activo ideal para las pieles apagadas y cansadas, independientemente de la edad. Si tu piel es madura, no dudes en recurrir a tratamientos que combinen la papaína con otros principios activos. También está recomendado para pieles mixtas a grasas porque su acción exfoliante no sobreestimula las glándulas sebáceas. Por otro lado, si tienes la piel sensible, ten cuidado, puede ser alérgeno, realiza una prueba antes de su uso.

Fuente: Tribuna Sonora