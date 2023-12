"Ridículo": Alma Cero reacciona a FOTOS de Edwin Luna en ropa interior; 'VLA' lo destroza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y también reconocida actriz, Alma Cero, recientemente se instaló de nueva cuenta en el centro del escándalo, debido a que en una nueva entrevista con Venga la Alegría, esta fue cuestionada con respecto a la polémica de su exesposo, el cantante del regional mexicano, Edwin Luna, por haber compartido fotos en ropa interior navideña, a las cuales reaccionó inesperadamente, junto a los presentadores que lo destrozaron y lo tacharon de "ridículo".

Cómo se sabe, el reconocido vocalista de La Trakalosa de Monterrey, hace poco compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que se le puede ver presumiendo su figura usando solamente un calzón al estilo de Santa Claus, cubriéndose solo muy poco con una bata, junto al mensaje: "Encendiendo las luces de la Navidad y las pasiones de esta temporada. ¿Quién más está listo para celebrar juntos?".

Pero, aunque el cantante de temas como Borracho de Amor, quería que sus millones de seguidores elogiaran su trabajo en el gimnasio y que sus fans se sintieran apasionadas, la realidad fue muy diferente, pues le llovieron críticas y bromas como: "Está bueno el calcetín jajaja", "¿Es muy necesario este tipo de fotos para tu carrera? Qué lamentable", "Le pusieron relleno demás", "Dime que presumes y te diré lo que careces" y "Ni el pavo de Navidad tiene tanto relleno".

Y ahora, tras varios días de este hecho, cuando el matutino de TV Azteca entrevistó a Cero, está declaró que no había visto las fotografías, pero solo podía decir que cada quien es libre de subir el contenido que desea a sus redes sociales y que ella no haría eso pues siente que su carrera y sus seguidores no estarían a favor de esto, por lo que trata de cuidar mucho lo que postes, dado a la influencia que pueda ejercer, pero que por su parte de Luna no tenía en realidad nada que decir, ni bueno ni malo, incluso cuando se le quiso mostrar la imagen, la actriz declaró que por respeto a ella misma no la vería.

Finalmente, destacó entre risas que si tenía relleno o no, tampoco podía decirlo, pero bromeó que ella también tenía relleno en el busto dado a que ella tenía implantes, retirándose sin querer tocar más el tema, pero, al aire pasaron a Flor Rubio y Ricardo Casares, los cuales no dudaron en destrozar al cantante, pues Rubio afirmó que era un "ridículo

Fuente: Tribuna del Yaqui