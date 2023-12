Sergio Corona reaparece en Televisa y estremece a fans al compartir inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido primer actor Sergio Corona sorprendió a todos sus admiradores y fans debido a que este martes 12 de diciembre apareció en Televisa a días de que causa preocupación por aparecer usando un tanque de oxígeno para poder respirar. Después de esta situación, se especuló mucho que el protagonista de Como dice el dicho podrías estar enfrentando serios problemas de salud, propios de cualquier persona de 95 años.

El gran aficionado de las Chivas del Guadalajara fue captado este martes 12 de diciembre a las afueras de la televisora de San Ángel luego de que lo evacuaran por los tres microsismos que se registraron en la CDMX poco después de las 11:00 horas. En una breve entrevista con reporteros como Edén Dorantes, Sergio confesó cómo vivió estos temblores: "A mí el temblor no me agarra, lo siento nada más, estaba en el sexto piso de Televisa".

Inmediatamente después, don Sergio compartió que se encontraba en ese sitio, que es donde se firman los contratos, porque le habían dado "prórroga" por 1 año más, esto quiere decir que pese a sus dificultades de salud, no piensa dejar de trabajar. Asimismo, el histrión recordó que él tiene más de siete décadas en esta empresa: "Yo estuvo cuando Televisa nació el 30 de agosto de 1950 y estaba todavía Emilio Azcárraga Vidaurreta".

Sergio Corona alarmó al aparecer con oxígeno

Corona relató que él no ha necesitado de un contrato de exclusividad para serle fiel a Televisa, pues asegura que se encuentra más que agradecido con este canal: "Hace unos años tuve derecho a una exclusividad vitalicia pero para qué la quiero, si tengo 14 años en el Dicho, en Hogar Dulce Hogar un montón de tiempo, yo trabajé en las primeras telenovelas", relató el intérprete de los melodramas Con las alas rotas, De pocas, pocas pulgas, La Fea más bella y Hasta que el dinero nos separe.

"Yo estoy más que agradecido con esta compañía, porque más que trabajar, soy amigo de los ejecutivos, de los jefes, con don Emilio Milmo la llevábamos muy bien y con su hijo también", añadió. Con su característico humor, el también comediante señaló que el único desacuerdo que ha tenido con Televisa es que ellos apoyan a las Águilas del América, y él fanático de corazón del 'Rebaño Sagrado'.

Finalmente, la prensa le preguntó al actor mexicano sobre si le hubiera gustado trabajar en Hollywood y él respondió con una gran negativa, pues asegura que está más que satisfecho con su carrera. "No me gusta usar esa palabra... tengo 95 años, escribí mis memorias, estoy muy satisfecho, no tienes ideas de cuántas cosas importantes se han atravesado en mi vida, dos meses sin trabajo no he estado nunca, la vida se ha portado muy bien conmigo", expresó Sergio Corona.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes