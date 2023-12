Shanik Berman se humilla en Televisa al pedirle perdón de rodillas a Pepillo Origel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que fueron testigos de un insólito momento en la más reciente emisión del programa Con Permiso. Resulta que el presentador Juan José Origel volvió a recibir en el foro a Shanik Berman, conductora a la que vetó hace algunas semanas de esta emisión por haber especulado sobre su situación sentimental tras salir del clóset.

Como se recordará, el exconductor de Ventaneando explotó hace algunos días ante las cámaras del Canal Unicable porque descubrió que Shanik estuvo hablando sobre su supuesto nuevo novio, lo cual él consideró una traición ya que tienen años siendo amigos: "Shanik, aquí no te vuelves a aplastar (a sentar) nunca por andar hablando de mí... Por hocicona", expresó Pepillo Origel totalmente molesto.

Después, Berman envió sus disculpas al originario de León, Guanajuato, mediante su programa de radio, pero fue hasta hace unos días que el comunicador aceptó su derecho de réplica y le permitió estar en el foro de Con Permiso. "En el programa de Maxine habló de mí, se hizo más escándalo de todo, que si andaba yo con quién, de dónde sacaría las edades, de dónde sacaría tantas cosas? Bueno, pues qué creen. Bienvenida, mi querida Shanik".

Segundos después, la conocida mujer rubia apareció a su lado, mientras su compañera Martha Figueroa no podía ocultar su molestia e incomodidad. A los cuantos segundos de entrar al aire, Berman rompió en llanto y suplicó a Origel que lo perdonara estando de rodillas: "Mira, yo soy judía y se supone que los judíos no debemos nunca de hincarnos, pero yo me quiero hincar y te quiero decir que me perdones".

Inmediatamente después, Pepillo pidió a Shanik que se levantara, a su vez que expresaba la molestia que tenía contra ella: "Mira, ya viniste, no te guardo ningún rencor, te tengo mucho cariño y tú lo sabes". Mientras que ella intentó seguirse defendiendo: "Pero yo sólo dije que estaba feliz de que tuvieras un amor y que si no tuvieras un amor, seguirías siendo el soltero más codiciado de México", dijo la periodista y colaboradora del programa Hoy.

Luego Juan José señaló que comprendía las imprudentes declaraciones de Shanik, calificándola de no estar bien de la cabeza, y así respondió ella: "Es cierto, yo nací dañada porque soy hija de sobrevivientes del holocausto y sí estoy medio dañada, pero eso no quita todo el amor que yo te tengo". Berman también se disculpó con Martha por un problema del pasado y le pidió que le diera un beso en la mejilla para hacer las paces, lo cual no quiso, y los tachó de ridículos por abrazarse frente a las cámaras.

