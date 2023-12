Sismos en la CDMX sorprenden a los conductores de 'Hoy' en vivo; Galilea Montijo hace esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los sismos en la Ciudad de México han causado un gran revuelo entre sus habitantes que no esperaban tal suceso, especialmente con los conductores de Hoy, pues todos fueron sorprendidos en vivo del reconocido programa que estaba al aire, llamando la atención la famosa presentadora y polémica actriz, Galilea Montijo, al tener que hacer esto para mantener la calma de sus colegas.

Fue la mañana de este martes 12 de diciembre que el Servicio Sismológico Nacional (SMN), reportó que alrededor de las 11:06 horas (en horario central) la capital fue sacudida por un temblor de una magnitud de 2.8 grados en la escala de Richter, un minuto después llegó el segundo con una magnitud de 3.0 grados y el último fue varios minutos después, a las 11:09 horas con una magnitud de 2.4 grados, por lo que no fueron tan perceptibles.

Dado el horario, el matutino de la empresa San Ángel, actualmente producido por Andrea Rodríguez Doria, estaba transmitiéndose, aunque en esos minutos se encontraban en corte comercial, pero aún así, cuando regresaron, cuando los jueces estaban dando su critica a los jóvenes actores, Ana Emilia y Luis Arturo, por su coreografía al ritmo de Hit the road Jack, se pausaron por un momento de pánico.

Esto pues mientras que Latin Lover estaba dando su critica, expresando: "Yo no les voy a decir mucho sobre esta coreografía porque es un poco lo mismo. Estuvo bien, estuvo mal, la mejoraron", cuando fue interrumpido por una alarma, lo que lo hizo detenerse y su rostro reflejó un auténtico miedo, mientras que se preparaba para abandonar los foros, a lo que Montijo le puso un alto y lo calmó.

La presentadora de Netas Divinas expresó en cuanto vio a Lover ponerse de pie: "Tranquilo, Latin. No fue alarma, se prendió una alarma pero (los microsismos) pasó hace rato. Estábamos en comerciales. En este momento nos están diciendo que ya podemos regresar, créeme que soy la primera en correr. No pasa nada, en casa no se nos asusten", explicando el sobresalto y el por qué sonó en esos momentos.

Fuente: Tribuna del Yaqui