Taylor Swift y Travis Kelce se casarían a meses de relación; esto sería la prueba de boda

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa y reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, recientemente volvió a dar de que hablar, debido a que han corrido rumores que ya se habría casado con su actual pareja, el famoso jugador de futbol americano, Travis Kelce, con el que solo tiene unos cuantos meses de relación sentimental, y ya hasta habría una presunta prueba de su boda secreta, ¿acaso difundieron fotos del momento?

Como se sabe, fue en el mes de septiembre cuando Swift fue vista en el partido de los Chiefs en contra de los Chicago Bears en el Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas, Missouri, revelándose que estaba saliendo con el ala defensiva, Kelce, con el cual fue vista saliendo de la mano, dando inicio a una crónica de amor, pues sus millones de seguidores no han perdido cada detalle de la pareja, que ha sido captada en citas románticas, apoyándose en conciertos y más partidos.

Y ahora, con tan solo cinco meses de relación sentimental, se dice que la estrella de la NFL y la creadora de temas como Mine y You Belong To Me, se habrían casado en secreto. Este rumor comenzó cuando en el partido de los Chiefs contra los Buffalo Bills el pasado domingo 10 de diciembre, el antiguo quarterback de los Dallas Cowboys y actual comentarista en CBS, Tony Romo, al notar que la cámara enfocó a Taylor tras una jugada maestra de Travis expresó: "Como ven a la esposa de Kelce, Taylor Swift, entre el público", pero al darse cuenta del error corrigió: "Lo siento, novia", mientras su colega dijo: "Aún no".

Travis y Taylor. Internet

Aunque el comentarista se rectificó para muchos ya es un hecho la boda secreta que sabrían los jugadores de la NFL por ser invitados, y han ido recordando en redes sociales como X, antes conocido como Twitter, momentos de ambos y lanzando comentarios de felicitaciones por esta presunta unión, aún cuando ninguno de los involucrados hayan salido a aclarar si lo dicho era verdad o falso.

Pero eso no sería todo, pues hace un par de días una presunta amistad de la intérprete de Anti-Hero, afirmó que Kelce estaba organizando para su cumpleaños "una cena romántica muy íntima sólo para ellos dos y también está intentando organizar una fiesta semi-sorpresa", agregando que: "Hay rumores de que podría aprovechar la oportunidad para proponerle matrimonio. ¡Eso es lo que todos, incluida Taylor, esperan!".

Fuente: Tribuna del Yaqui