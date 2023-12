Travis Kelce supera a Taylor Swift en las búsquedas de Google 2023; la cantante queda fuera

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Cada año, Google revela su resumen Year in Search, una mirada a los términos de búsqueda más populares del año. Sin embargo, en la edición de 2023, una ausencia notable sorprendió a muchos: el nombre de Taylor Swift no figuraba en la lista global, a pesar de un año lleno de eventos significativos y su dominio en la escena musical con el Eras Tour y regrabaciones.

En cambio, otro nombre tomó protagonismo en la lista de búsquedas: Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, se posicionó entre los cinco atletas y personas más buscadas del año. Esta discrepancia generó curiosidad y discusiones entre los usuarios, considerando el impacto global y la presencia constante de Taylor Swift en la esfera pública.

La lista global de músicos más buscados estuvo encabezada por Shakira, seguida por el cantante de country Jason Aldean y el exnovio de Swift, Joe Jonas. Sin embargo, la ausencia del nombre de Taylor Swift, a pesar de su continua relevancia y popularidad, sorprendió a muchos.

Gizmodo señaló que Swift superó en búsquedas a Aldean la mayoría de los días de 2023, excepto durante el breve período del 16 al 22 de julio, cuando la canción Try That in a Small Town de Aldean generó controversia por su video. También destacaron que Swift atrajo más búsquedas que Shakira, excepto durante el corto momento en que la cantante colombiana alcanzó el puesto número 1 en enero tras lanzar una canción viral sobre el futbolista Gerard Piqué después de su separación.

Ante esta aparente discrepancia entre la popularidad evidente de las búsquedas de Swift y su ausencia en la lista de tendencias anuales de Google, un portavoz de la compañía brindó una explicación. Según el portavoz, el nombre de Swift, al igual que términos comunes como Weather y Cricket, es una búsqueda tan habitual que no justifica un destacado en las tendencias del año.

La portavoz de Google, Colette García, explicó que las listas de principales tendencias se centran en búsquedas que experimentaron un alto pico de tráfico sostenido durante un período específico en 2023 en comparación con 2022. En el caso de Taylor Swift, al tener un interés constante en las búsquedas, no experimentó un pico extraordinario en 2023 en relación con el año anterior.

Aunque la ausencia de Taylor Swift en la lista de tendencias puede sorprender a algunos, la explicación de Google destaca la distinción entre la popularidad constante y los momentos puntuales de interés en las búsquedas en línea. Mientras Travis Kelce brilla en la lista, Swift continúa siendo una figura central en la escena cultural, independientemente de su posición en las tendencias anuales de Google.

Fuente: Tribuna