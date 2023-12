VIDEO: Eugenio Derbez es detenido en aeropuerto de NY; guardias se alarman por esto

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Hace unas cuantas horas que se exhibió un video en el que el reconocido actor de comedia y polémico productor, Eugenio Derbez, revela que fue detenido en el aeropuerto ubicado en la ciudad de Nueva York, tras lo que explicó en entrevista con Venga la Alegría que fue debido a que los guardias se alarmaron debido a un objeto en su maleta, pero que todo estaba bien.

Fue este martes 12 de diciembre cuando el reconocido creador de la serie de comedia mexicana más famosa, La Familia P.Luche, que al ser detenido en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México fue cuestionado por el incidente que tuvo en Nueva York antes de abordar el avión, a lo que este reconoció que sí fue detenido por uno de los elementos de seguridad del aeropuerto de la ciudad estadounidense.

El esposo de Alessandra Rosaldo afirmó que no fue por nada grave ni estaba en problemas, sino que fue porque quería transportar una sandía en su maleta, aclarando que ellos no permiten pasar ni transportar nada extraño, por lo que cuando vieron primeramente la fruta no la reconocieron y hubo como una alarma, pero en cuanto se dieron cuenta de que era y de quién era él todo se solucionó sin problemas.

Una vez que dejó en claro que todo estaba bien, el actor fue cuestionado por la posibilidad de que Aislinn Derbez, su hija, regrese con su exesposo, el actor Mauricio Ochmann, a lo que este declaró contundente: "No, no sé, yo no opino, es cosa de ellos. Ella ya decidirá, yo no me quiero meter en cosas de mis hijos porque luego se hacen chismes. Siempre he tenido muy buena relación con Mauricio, es muy buena persona, es un gran papá, se respetan mucho Aislinn y él, así que si se da, feliz".

Finalmente abordaron el hecho de que sus dos hijos varones, José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez han confesado que ya tuvieron un trío sexual, este declaró que no era de hablar de esos temas: "No, soy muy fresa, esos temas como que ya saben que no me gusta mucho hablar de esos temas, sí, los regaño, pero no hacen caso, les digo no hagan eso, no hablen de eso", riendo al señalar que él solo los aconseja y ellos saben que harán.

Fuente: Tribuna del Yaqui