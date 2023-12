Alessandra Rosaldo habla de más sobre Mauricio Ochmann y ¿da golpe a Aislinn Derbez?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos años, Eugenio Derbez estrenó la primera temporada de De viaje con los Derbez, un reality show en el que expondría cómo es su dinámica familiar, algo que había tenido al filo del asiento a los mexicanos amantes de la farándula, puesto dado a la mala relación del actor de No eres tú, soy yo con sus exparejas, todo indicaría que no tenía un vinculo estrecho con sus hijos. Pero lo que realmente se llevó los reflectores en esta entrega del reality show de Prime Video fueron los problemas maritales de Aislinn y Mauricio Ochmann, quienes terminaron por separarse meses después.

Una vez que la noticia salió a la luz, la prensa moría de ganas de saber la reacción del protagonista de Radical, quien con su habitual sentido del humor dejó en claro que él no tenía ningún problema con el actor de Escapando de la Navidad: “Nosotros no dejamos a Mauricio, Mauricio nos dejó a nosotros”, explicó Eugenio ante los medios de comunicación. Si bien, la mayoría de los Derbez han dejado en claro que, pese al pasar de los años, mantienen una buena relación con Ochmann, recientemente la matriarca de la dinastía reveló que esto no sería del todo cierto.

Los hechos fueron ventilados en el programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando, donde Pedrito Sola informó que la vocalista de Sentidos Opuestos no ocultó su desagrado cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que el actor de melodramas como Victoria o El Clon pudiera regresar en una nueva temporada de De viaje con los Derbez, a lo que ella respondió: “¡Ay no!”, con un gesto de horror, lo que fue interpretado por los conductores del vespertino como una muestra de molestia hacia Ochmann.

En contraste con esta reacción, Eugenio sostuvo un encuentro con la prensa en días recientes, en el que precisamente fue cuestionado sobre la posibilidad de que Mauricio Ochmann pudiera regresar con Aislinn Derbez, dado a que, hace unos días confirmó que había terminado su relación con su novia, la modelo sonorense, Paulina Burrola, a lo que el comediante respondió: “(Aislinn) siempre tiene muy buena relación con Mauricio, es muy buena persona, es un gran papá, se respetan mucho, o sea, que si se da feliz. Llevan muy buena relación, cosa que la verdad me hubiera gustado tener con mis ex”, sentenció el actor.

¿‘De viaje con los Derbez’ detonó el divorcio entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

'De viaje con los Derbez' sería el detonante del divorcio de Aislinn y Mauricio Ochmann

En diversas entrevistas, Mauricio Ochmann ha mencionado que si bien, el reality show no fue la causa de su separación de Aislinn, la realidad es que esta experiencia le ayudó a ver que las grandes diferencias que había entre los dos, puesto se trató de una experiencia muy estresante, sobretodo poor la presencia de su hija Kailani, la hija de ambos que, en aquel entonces apenas era una bebé, quien se tuvo que someter al clima extremo de Marruecos.

Fuentes: Tribuna