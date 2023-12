Andrea Legarreta conmociona a 'Hoy' al pedirle a galán que le falte el respeto a Dani Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora y querida actriz, Andrea Legarreta, acaba de volver a dar de qué hablar y también provocó fuerte conmoción en pleno programa en vivo de Hoy, debido a que después de ver el baile del reconocido histrión, Rafael Nieves, con Daniela Parra, esta al momento de darles la crítica le pidió al galán de Televisa que debía de hacer a un lado su caballerosidad y debía de "faltarle el respeto" a la joven.

Este miércoles 13 de diciembre comenzó al segunda ronda de baile en la semana final de Las Estrellas Bailan en Hoy, por lo que Dani y Rafa de nueva cuenta se presentaron en la pista de baile, en esta ocasión para recrear una de sus mejores coreografías y la que más les gustó a ambos, por lo que optaron por realizar el tango que les hizo acreedores de dos 10, un nueve y un seis por por parte de Ema Pulido.

En aquella ocasión, la joven pareja recibió buenos comentarios por su desenvoltura, pero para Pulido no fue excepcional debido a que siente que les falta pasión al ahora de hacerlo, hecho por lo que la hija de Héctor Parra y Rafael aseguraron que se encargaron de practicar el ponerle más pasión, verse con deseo y más ganas, sin embargo, de nueva cuenta los jueces concordaron en que no hicieron sentir que había pasión entre ambos.

Por este motivo es que cuando a la expareja de Erik Rubín le tocó dar su critica, señaló que era más que evidente que su trabajo en cuestión de técnica y actitud había mejorado indudablemente, pero que la pasión en ese estilo de baile era fundamental y seguían sin sentirla, destacando que ella cree que el problema es que se respetan demasiado entre ellos, así que le dijo a Nieves que debe de "perderle el respeto a Dani" y simplemente sentir.

Ante el uso de sus palabras, la famosa actriz de Vaselina y el Monólogo de la Vag..., aclaró que lo dijo entre comillas como una expresión, pidiendo que no "se pongan como locos", afirmando que lo que quiere decir es que aunque entre ellos no haya una pasión o un deseo carnal, lo finjan como si estuvieran en una novela en la que debían de hacer creer al público que están locos el uno por el otro, pidiendo no malinterpreten sus palabras.

