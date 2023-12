Aracely Arámbula conmueve a millones en la Basílica en medio de drama con Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora y guapa actriz, Aracely Arámbula, acaba de demostrar que no solo es una mujer hermosa, sino que tiene un inmenso corazón, con el cual acaba de lograr conmover a millones después de su presentación en la Basílica de la Ciudad de México, pues en medio de su fuerte drama legal con su expareja, Luis Miguel, esta hizo algo que dejó a todos sorprendidos y que hicieron que la celebridad de Televisa fuera aplaudida.

No es secreto que la Arámbula y el reconocido creador de éxitos como La Incondicional y Culpable O No, se encuentran en medio de una intensa batalla legal por la manutención de los dos hijos que tuvieron a lo largo de los años de su relación sentimental, por lo que no han parado de estar en el centro de los reflectores del mundo del espectáculos con este tema que ha dado muchos giros inesperados y confesiones inesperadas.

Pero, para Aracely el 12 de diciembre es una fecha sagrada para honrar a la Virgen de Guadalupe en su día, por lo que dejó de lado todo problema y un año más se presentó en las Basílica de la Ciudad de México para cantarle a la madre de Jesucristo y agradecerle por todas las bendiciones a lo largo de este año y en toda su vida, causando un gran revuelo al demostrar que no solamente lo hace de dientes para afuera.

Esto pues después de que se realizó al celebración que congrega a millones de mexicanos y que también es sintonizado por aquellos que no pueden estar presentes, la actriz de melodramas como La Madrastra, fue capturada en video cuando se detuvo para darle cariño a un perro sin hogar que estaba a las afueras en la espera de que alguien pudiera darle algo de comer, quedando encantada con el can, tanto que decidió adoptarlo.

En el material audiovisual se puede ver a la expresentadora de MasterChef México cuando dice que se lo quiere llevar a su hogar, y después de unos segundos ella sola dice que ya tiene 18 perros en su hogar, corrigiendo que ahora con este tendría 19, demostrando que había tomado la decisión e incluso le dio un suave beso en la cima de la cabeza y expresó que un can más al cual darle amor no estaba de más.

Fuente: Tribuna del Yaqui