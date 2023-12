¿Confirma rivalidad? Daniela Luján explica por qué no hubo rencuentro con Belinda

Ciudad de México.- Ari Borovoy junto a Bobo Producciones cumplieron el sueño de toda una generación, el reencuentro de las estrellas infantiles que brillaron en la pantalla de Televisa y que marcaron toda una época, razón por la que los invitaron a revivir la nostalgia a través de la gira de los '2000’s x Siempre', donde también se presentan bandas y cantantes que brillaron en esa etapa.

Daniela Luján es una de ellas, pues protagonizó varios melodramas y aunque se negaba a volver a pisar imponentes escenarios, decidió darse la oportunidad y ahora se encuentra fascinada con el proyecto que la ha llevado a volver a conectar con el público que no deja de mostrarle su cariño y de apoyarla en sus nuevos proyectos.

Tras el rotundo éxito que han tenido, la gira regresa el próximo 15 de marzo en la Arena Ciudad de México y con otras fechas en las recorrerán algunos estados de la República Mexicana, por lo que el 2024 lo tendrán con mucho trabajo, algo que Luján agradece y confiesa que además se encuentra en pláticas para otros proyectos, seguirá con Envinadas y pretende regresar al teatro.

En cuanto a si considera que faltan más compañeros que se sumen a los 2000’s, la actriz indicó que muchos y destacó algunos nombres: "Faltan un montón, para empezar toda la pandilla de 'El Diario de Daniela', falta Fátima, creo que Imanol debería estar, Belinda sumarse y Danna Paola que hiciera algo de invitada especial, se vale soñar".

Su respuesta dio pie a que le preguntaran acerca del reencuentro que tuvieron en Guadalajara los chicos de Cómplices al Rescate con Belinda, pues se especuló que la habría evitado por los roces que tuvieron en su adolescencia luego de que tomara su protagonista dentro de la telenovela, algo que desmintió ya que asegura que le hubiera gustado verla.

No se pudo y me hubiera encantado, pero los camerinos estaban muy lejanos. Hicimos un circulo de energía antes de empezar y no la vi ahí, pero me sentí con los niños de Cómplices al Rescate, les dije: 'Qué poca, no me avisaron que la iban a saludar'".