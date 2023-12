Conmoción en Hollywood: Padre de Britney Spears reaparece tras la amputación de su pierna

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta en Hollywood ha habido una gran conmoción, debido a que hace poco se filtraron unas fotografías de Jamie Spears, el reconocido y polémico padre de la famosa y querida 'Reina del Pop', Britney Spears, la cual es su primera reaparición públicamente después de la amputación de su pierna, mostrando como es que luce tras la serie de sus problemas de salud.

Como se recordará, en el mes de agosto del año en curso, el medio TMZ reveló los problemas de salud del padre de la intérprete de Toxic, asegurando que el reemplazo de rodilla que tuvo hace 16 años atrás era lo que estaba mal, mencionando que desarrolló una terrible infección resistente a los antibióticos, por lo que el 25 de agosto tuvo que ser operado para limpiar el área afectada, esperando una mejoría inmediata a su problema.

Pero, lamentablemente esto pareció no funcionar, debido a que el 6 de octubre regresó al quirófano para otra limpieza, y una vez más fue un esfuerzo sin resultados, pues el pasado martes 5 de diciembre se informó que la salud del hombre de 71 años no mejoró y desgraciadamente los médicos tuvieron que tomar la decisión de amputar su pierna, a causa de esta infección bacteriana severa, que no cedió a los tratamientos usuales.

Jamie Spears tras amputación de pierna. Internet

Ahora, la mañana de este miércoles 13 de diciembre en medios estadounidense han compartido una serie de fotografías en las que aparece el padre de la intérprete de Ooops I Did It Again, por primera vez desde esa amputación, bajándose de su auto con ayuda de un amigo, pasando a una silla de ruedas fuera de un almacén ubicado en Kentwood, Luisiana, donde se encuentra viviendo desde hace un tiempo.

Ante este hecho, una supuesta persona cercana a la familia Spears habló para Page Six sobre lo sucedido, declarando: "Todavía vive en una casa rodante al lado del almacén de Britney con todas sus cosas dentro. Le hicieron un reemplazo de rodilla y contrajo una infección terrible. Amputarle la pierna fue un último recurso". Cabe agregar que hasta el momento se desconoce si Britney ya se ha presentado para visitar o si ha hablado con su padre.

Jamie Spears. Internet

