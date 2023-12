Daniela Parra admite que dudó de la inocencia de Héctor Parra y así lo enfrentó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Daniela Parra se sinceró acerca de la detención de su padre, quien en junio de 2021 fue privado de la libertad a consecuencia de la denuncia de Alexa Hoffman, quien lo señala de haberla agredido sexualmente y tras un largo juicio le otorgaron una sentencia de 10 años y 6 meses en prisión, además de un pago como parte de la reparación del daño.

A pesar de haber sido declarado culpable, el actor y su hija mayor insisten en que se trata de una injusticia y por ello siguen apelando en otras instancias para que reanalicen su caso, aunque ante las cámaras de Mara Patricia Castañeda, Dani reconoce que llegó un punto en el que dudó de la inocencia de su padre, algo que ahora tiene claro y que la verdad está de su lado.

La joven contó que vivió días horribles luego de la inesperada detención del actor, dado que cuando se lo llevaron nadie le dijo nada y a pesar de sus investigaciones no lograba dar con su paradero, por lo que miles de situaciones le pasaron por la cabeza ya que sabía que la situación estaba tensa.

La participante de Las Estrellas Bailan en Hoy no supo en días acerca de su padre, hasta que Sergio Mayer salió a dar la noticia en un programa de espectáculos, confirmando que había sido detenido y trasladado al reclusorio, donde desde entonces no lo ha podido sacar y bajo este contexto Mara le cuestionó si siempre confió en su inocencia, a lo que sin pensar respondió de manera afirmativa.

No obstante, Dani confiesa que llegó un punto en el que llegó a dudar y tuvo que enfrentarlo: "Te conozco, pero necesito que me digas la verdad, porque están diciendo esto. Me lo juró; yo lo conozco, me lo juró viéndome a los ojos... me dijo tú lo sabes, 'yo las amo con todo mi corazón, no les tocaría ni un pelo', y lo sé", recordó.

Daniela Parra piensa llegar hasta las últimas instancias para demostrar la inocencia de su padre | Imagen especial

De igual forma, la primogénita de Héctor Parra afirmó que si ella se hubiera dado cuenta de que sucedía algo extraño en la relación de su padre con su hermana, hubiera sido ella la primera en levantar la voz: "Yo no me quedo callada, si yo hubiera visto que le hacen algo a mi hermana chiquita yo hubiera estallado, porque así éramos en la escuela", aseguró al recordar que siempre apoyó a su hermana.

Toda esta situación ha llevado a Daniela Parra a tener problemas de salud y a tener que buscar ayuda psicológica, pues ha sido un camino complicado que le ha costado enfrentar: "Al principio también empecé a dudar, veía tantas cosas, y entonces mi mente empezó ‘¿Y si sí lo hizo y no me di cuenta? ¿Y si a mí también me lo hizo y no me estaba dando cuenta?’... y ahí mi mamá me mandó a terapia", contó.

Sin embargo, la joven se encuentra más segura y firme que nunca, razón por la que no se piensa detener hasta ver libre a su famoso padre, quien considera es un preso político y que hay una doble intención por la que lo pusieron en esa situación, pero confía en que pronto salga la verdad a la luz.

Fuente: Tribuna