¡Felices 34 años, Taylor Swift! Un viaje musical a través de sus mejores álbumes

Estados Unidos.- Un 13 de diciembre de 1989, nació una de las artistas más influyentes y queridas de la industria musical: Taylor Swift. En honor a su cumpleaños y su exitosa gira Eras Tour, donde ha dejado a fans alrededor del mundo con ganas de más, recordamos la increíble trayectoria de esta talentosa cantante a través de sus álbumes.

Además, en este 2023, Swift visitó México, llenando el Foro Sol y dejando a muchos fans afuera, ansiosos por presenciar su espectáculo. Asimismo, lanzó la película de su concierto The Eras Tour en cines, aunque algunos admiradores fueron tan apasionados que se llevaron consigo promocionales de la película.

En este día especial, celebramos a Taylor Swift, no solo como una artista fenomenal sino como una narradora magistral cuyas canciones han dejado una huella imborrable en la música y en varios corazones. Comenzaremos este viaje musical con el top de lo que muchos consideran sus mejores álbumes, explorando desde sus inicios hasta las joyas más recientes que ha regalado a sus seguidores.

10- Taylor Swift: Un Comienzo Prometedor

El álbum debut de Taylor puede no estar al nivel de sus producciones más recientes, pero revela el potencial que la llevaría a la cima. Aunque algunos swifties pueden mostrar indiferencia, sus mejores canciones allí demostraban la semilla de lo que vendría.

9- Fearless: Los Primeros Pasos de una Estrella

Fearless marca el punto en el que Swift estableció su estilo único y genuino. Aunque no todas las canciones brillan por igual, aquí encontramos gemas que se han convertido en favoritas, mostrando su evolución artística.

8- Lover: Entre el Amor y el Miedo

Lover, con su aparente enfoque en el amor feliz, revela una dualidad emocional. Canciones como Lover transmiten alegría, mientras otras, como Cornelia Street, exploran la inseguridad en las relaciones. Aunque algunas pistas no alcanzan la cohesión deseada, el álbum ofrece una experiencia variada.

7- Midnights: Vulnerabilidad en Sonidos y Letras

El álbum más reciente de Swift, Midnights, se destaca por su brillantez y letras vulnerables. Sin embargo, la experimentación sonora puede resultar polarizante, afectando algunas canciones melódicamente. A pesar de ello, la valentía de Swift al compartir sus emociones resuena con muchos oyentes.

6- Speak Now: La Voz Directa de Swift

Speak Now marca el inicio de Swift al plasmar su vida en sus letras de manera directa. Con emocionantes canciones como Dear John y Enchanted, el álbum evoca el espíritu adolescente. La Taylor's Version añade joyas inéditas, enriqueciendo aún más esta obra.

5- Red: Un Ciclo de Enamoramiento Juvenil

Red consolida a Swift como una gran artista al retratar el sube y baja de emociones en el enamoramiento juvenil. La versión extendida con All Too Well de 10 minutos eleva aún más esta experiencia, convirtiendo el disco en una obra poderosa.

4- Evermore: Cuentos de Hadas Modernos

La hermana menor de Folklore, Evermore, a menudo subestimada, es una obra maestra en sí misma. Canciones como Gold Rush y Champagne Problems cuentan historias complejas con versos sencillos. Swift demuestra su habilidad para narrar cuentos de hadas modernos.

3- Reputation: La Venganza Perfecta

Tras un año en reclusión por polémicas, Taylor regresó con Reputation, un álbum que sorprendió al no ser de despecho, sino una reflexión sobre el amor en medio de la adversidad. Su venganza fue perfecta al demostrar su fuerza para seguir adelante.

2- 1989: La Transformación Pop de Swift

1989 marcó un cambio radical en la carrera de Swift al abrazar el pop. A pesar de las dudas iniciales, el álbum no solo mantuvo la esencia de Taylor sino que también se convirtió en un hito musical. La Taylor's Version promete superar incluso esta obra maestra.

1- Folklore: Una Obra de Arte Universal

Folklore, lanzado en plena pandemia, se posiciona como la obra maestra definitiva de Swift. Al alejarse de sus experiencias personales, crea historias universales con complejas letras. Este álbum, que nos dio esperanza en tiempos difíciles, podría ser recordado como la obra de arte que definió la pandemia.

