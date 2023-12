'Grand Theft Auto': Estas son las primeras versiones del juego que también fueron históricas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el gran y complejo universo de los videojuegos, pocos títulos han dejado una huella tan profunda y duradera como Grand Theft Auto (GTA). Desde su debut en 1997, esta saga de acción, conducción y crimen ha evolucionado y se ha expandido, convirtiéndose en un fenómeno cultural. A lo largo de sus 52 años de historia ficticia, GTA ha explorado diversos lugares y épocas, creando un legado que ha marcado a toda una generación de jugadores.

GTA London 1961

En el año 1997, DMA Design, Visual Sciences y Tarantula Studios dieron a luz a un videojuego que cambiaría la forma en que entendemos la narrativa en los videojuegos. Este fue el Grand Theft Auto original. Sin embargo, para entender el inicio cronológico de la historia, debemos viajar a 1999, con el lanzamiento de la expansión gratuita, Grand Theft Auto: London 1961. Ambientada en la ciudad de Mánchester, esta expansión para PC sentó las bases históricas de la saga.

Siguiendo esta línea temporal, nos encontramos con Grand Theft Auto: London 1969, una precuela directa que nos lleva a la siempre vibrante Londres de 1969. Este título, junto con su predecesor, estableció la conexión entre eventos y personajes que caracterizaría a la saga en los años venideros.

Vice City Stories

La evolución de la saga GTA nos lleva a un cambio de perspectiva con Grand Theft Auto: Vice City Stories en 1984. Este juego, inicialmente lanzado para la PlayStation Portable, marcó la transición de la serie de entornos en 2D a un mundo tridimensional. A través de Victor Vance, exploramos Vice City, enfrentándonos a la santísima trinidad del crimen: prostitución, armas y dinero.

El viaje temporal continúa con Grand Theft Auto: San Andreas, situado en la desolada San Andreas de 1992. Este título amplió enormemente el alcance de la saga, presentando tres ciudades ficticias y tomando referencias de Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. La narrativa compleja y el vasto mundo abierto sentaron las bases para las entregas futuras.

Grand Theft Auto Original

Recordando la épica decisión entre Ulrika, Troy, Travis y otros personajes, llegamos al Grand Theft Auto original de 1997. Marcado por su icónico jersey amarillo, este juego nos llevó por las ciudades de Liberty City, Vice City y San Andreas, presentándonos el mundo del crimen desde una nueva perspectiva.

Crédito: Rockstar Games

Siguiendo este camino, Grand Theft Auto: Liberty City Stories, ubicado en 1998, nos sumerge en una trama centrada en la mafia y liderada por Antonio Cipriani (Toni). Este juego, disponible en PSP, PlayStation 2 y PC, enlaza con los eventos del GTA original.

La Ambigüedad de GTA 2 y el Inicio de Siglo Grand Theft Auto 2, lanzado en 1999, es una joya rodeada de misterio. La ciudad de Anywhere City y su protagonista, Claude Speed, generaron debates sobre su ubicación en la línea temporal, con teorías que van desde 1999 hasta 2013. Esta ambigüedad ha dejado a los fans especulando sobre los eventos de este juego.

Para completar el panorama del inicio de siglo, no podemos olvidar a Grand Theft Auto Advance, un juego exclusivo de Game Boy Advance lanzado en el año 2000. Aunque presentaba limitaciones gráficas, contribuyó a la narrativa general de la saga.

GTA III

Grand Theft Auto III, lanzado en 2001, supuso una revolución al llevar la serie a un entorno tridimensional. La libertad y la narrativa cautivadora, centrada en un protagonista silencioso conocido como Claude, consolidaron la posición de GTA como un pilar de la industria de los videojuegos.

GTA IV, en 2008, trasladó la acción a Liberty City en el año 2008, presentando a Niko Bellic y explorando temas más oscuros y complejos. Los contenidos descargables, como The Lost and Damned y The Ballad of Gay Tony, enriquecieron la historia con personajes como Johnny Klebitz y Luis Fernando López.

GTA V y el Universo Online

Finalmente, llegamos a Grand Theft Auto V en 2013, un hito en la historia de la saga. Con tres protagonistas, Michael, Trevor y Franklin, y la vibrante ciudad de Los Santos, el juego exploró temas sociales, políticos y económicos. La incorporación de GTA Online llevó la experiencia más allá de la campaña principal, creando un universo en constante evolución. En 2023, nos preparamos para el lanzamiento de GTA 6, ambientado en la Florida de los años 70, prometiendo una nueva experiencia en la ya rica historia de Grand Theft Auto.

Fuente: Tribuna