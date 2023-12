Héctor Soberón llega a 'VLA' y explota contra Michelle Vieth; le envía fuerte advertencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Héctor Soberón de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa debido a que hizo en contra de su exesposa, Michelle Vieth. Resulta que este miércoles 13 de diciembre, el retirado galán de las telenovelas dio una entrevista al programa Venga la Alegría donde no pudo ocultar su molestia porque hasta la fecha, la actriz continúa señalándolo por filtrar un video íntimo de ella.

Como se recordará, el exprotagonista de Televisa y la exconcursante de Las Estrellas Bailan en Hoyse conocieron al protagonizar la telenovela Mi pequeña traviesa (1997) e iniciaron un noviazgo pese a la enorme diferencia de edad. Tras 5 años juntos, los artistas contrajeron matrimonio en 2002. Meses después anunciaron su divorcio y lo formalizaron hasta 2004, cuando surgieron videos íntimos de la actriz.

Recientemente, Michelle ha mostrado interés en que se llegue a penalizar la 'pornoverganza' y ha estado haciendo activismo para lograrlo, lo cual no agradó mucho a Soberón. En su reciente entrevista con reporteros de VLA, el intérprete de 59 años no dudó en expresar su molestia contra su ex: "Yo quiero terminar esto, nada más, ya no podemos cambiar las cosas, entonces ya dejemos esto, ya pasó, ya dejémoslo".

Héctor Soberón explota contra Michelle Vieth

Y usando las cámaras de Venga la Alegría, Héctor envió un contundente mensaje a la estrella de novelas: "Vete a juzgados, deja de juzgarme, ¿cuánto tiempo más va a pasar? ¿20 años con esto? el pasado nos afectó a los dos, no soy víctima ni victimario, a mí cada vez que sale diciendo algo, me afecta a mi familia, a mi economía". Además relató que está harto de ser víctima de difamaciones: "Se me ha denotado, ofendido, enjuiciado y ofendido y sigo dando la cara, la frente".

Asimismo, Soberón relató que las disculpas que él ha ofrecido a Vieth no quieren decir que se haya declarado culpable de haber filtrado los videos "Hice la disculpa con la frase 'si yo he dicho algo que te haya incomodado, te pido una disculpa', más sin embargo, creo que lo ha malinterpretado mucha gente, yo no hice nada y a las pruebas me remito, ahí están las cosas, no he hecho nada de lo que me han acusado".

