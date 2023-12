Hija de Amparo Serrano cuenta cuál fue la verdadera causa de la muerte de su madre

Ciudad de México.- Alrededor de la muerte de Amparo Serrano surgieron muchas hipótesis. Se habló en redes sociales de una presunta caída desde un sillón 'flotante' que estaba instalado en la casa de la creadora de la marca Distroller. A partir del 12 de agosto del 2022, fecha de la defunción, algunas fuentes comenzaron a difundir una versión relacionada con un accidente en el que estaba implicado el mueble 'elevador'. 'Amparín' estaría sentada sobre él cuando su nieta le tomaba fotografías. Por desgracia, ella habría perdido el equilibrio y su cabeza habría sufrido un fuerte golpe.

A más de un año, Minnie West, hija de la empresaria reveló lo que realmente sucedió aquel día. La verdad fue contada en el podcast de Aislinn Derbez. En dicho programa, explicó que los únicos testigos de la tragedia fueron ella y su sobrina de cinco años de edad y que desde entonces ha sufrido bastante, pues la muerte de su madre afectó muchos sentidos de su vida.

Contrariamente a lo que se creía, la creadora de Distroller no tuvo un percance con el sillón. Sin embargo, sí sufrió una caída. De acuerdo con West, 'Amparín' se cayó de un balcón que no tenía barandal. Enseguida, tomó la cabeza de su madre y realizó una llamada para solicitar asistencia médica.

Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía un barandal y las únicas que la vimos caerse fuimos mi sobrina de cinco años y yo. Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre, con un trapo, llamar a las personas que me ayudaron a encontrar una ambulancia".