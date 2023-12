Hija de Carmen Salinas da devastadora noticia sobre el el legado de la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- María Eugenia Plascencia, una de las hijas con vida de la famosa y difunta actriz, Carmen Salinas, recientemente declaró en una entrevista con TV Azteca que se encuentra muy triste por el olvido a su madre; además compartió una devastadora noticia con respecto al legado que dejó la querida estrella de Televisa, dejando a más de un fan en completo shock con esta información.

El pasado sábado 9 de diciembre se cumplieron dos años del lamentable deceso por un derrame cerebral, de la reconocida primera actriz que sobresalió en el mundo del espectáculo con producciones como Aventurera, por lo que sus hijos realizaron una misa en su honor, esperando que amigos de Salinas y celebridades del medio asistieran para recordarla en una fecha tan importante y tan dolorosa para la familia.

Lamentablemente, la hija de Carmen en una entrevista con Venga la Alegría confesó que casi nadie asistió a esta misa, expresando: "Qué triste que tanta gente que mi mamá ayudó, que les dio amor, que les dio. Estoy hablando en general, que triste que tanta gente que mi mamá veía por ella, no estuvieron presentes, éramos nada más como 18 gentes, en una iglesia que es grandecita, y resulta que nunca ya llegó más gente, y pues sí me dolió mucho", y agregó que le pidió al padre que pidiera más por ella ante la falta de amor que sintió por parte de estas personas.

Por desgracia ahí no acaba el dolor de Plascencia, debido a que señaló que la situación económica de su familia no ha sido la mejor tras la muerte de la actriz de novelas como Mi Corazón Es Tuyo, por lo que confesó que el restaurante que tenía su madre será cerrado el próximo 22 de diciembre de este año: "Ya no fue lo mismo después de que mi mamá ya no está con nosotros, estuvimos echándole ganas, pero la verdad ya estoy cansada, la verdad así te lo digo".

Finalmente, mencionó que va a mudarse al hogar que dejó Carmen en la Ciudad de México para poner en renta la casa en la que ella vive, contando el motivo: "Quiero mejor dedicarme a ver lo de mi casa para arreglarla, porque la voy a rentar porque es mucho gasto, y me voy a ir a vivir a casa de mi mamá, y ahí también tengo que arreglar muchas cosas de casa de mi mamá para vivir ahí porque no sabes cómo dejó de cosas".

