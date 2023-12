Jonas Brothers en México: Nick, Joe y Kevin anuncian concierto en CDMX; conoce los detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y querida banda masculina, Jonas Brothers, acaban de confirmar que llegarán a México en el año del 2024 con su gira de conciertos, por lo que los tres hermanos que conforman esta agrupación, Nick, Joe y Kevin Jonas, a través de sus redes sociales oficiales anunciaron conciertos en la Ciudad de México y otras dos ciudades de la República Mexicana, por lo que aquí te contamos todos los detalles de venta, preventa y fechas.

Como se sabe, actualmente los tres hermanos que causaron gran furor en los 2000's con su participación en Disney, se encuentran en una serie de conciertos por su gira mundial titulada, Five Albums. One Night. The World Tour, que ha llegado a diferentes partes de Estados Unidos y del Reino Unido. Ahora, llegó el turno de Latinoamérica y a través de la página oficial de los Jonas Brothers confirmaron fechas y locaciones.

A través del enloquecedor post en Instagram, Nick, Joe y Kevin revelaron que llagarían a México para el mes de abril del año 2024, revelando que su primer concierto será el próximo 30 de abril en el Estadio Andrés Quintana Roo, ubicado en Cancún, el segundo será el 3 de mayo en la Arena CDMX, ubicado en la Ciudad de México y el último será realizado el 6 de mayo en la Arena MTY, que se encuentra en Monterrey.

De manera oficial los creadores de temas como Happiness Begins, Sucker y Only Human, aún no han compartido hasta cupanto ascenderán los mínimos y máximos precios de los boletos, además de que se desconocen los detalles sobre la disponibilidad de entradas, pero se espera que en los próximos días se estén compartiendo en cuentas oficiales todas estas importantes cuestiones para poder ver a los guapos cantantes.

Pero, como sucede en cada una de las celebridades, de manera extraoficial ya han salido a la luz unas supuestas fechas de preventa que rondan en las redes sociales, como en X, antes conocidas como Twitter, sin embargo, el precio de estas entradas siguen resultando se un misterio. Estas son las fechas de preventas que revelaron y que aún no son confirmadas:

Concierto en CDMX

Viernes 15 de diciembre - Venta General

Conciertos en Monterrey

Viernes 15 de diciembre - Venta General

Concierto en Cancún

Jueves 21 de diciembre - Preventa

Viernes 22 de diciembre - Venta General

