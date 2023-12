Mama June invita a fans al funeral de su hija Anna Marie 'Chickadee' Cardwell

Comparta este artículo

Estados Unidos. - El mundo de la televisión y la realidad está de luto con la noticia del fallecimiento de Anna Marie 'Chickadee' Cardwell, la hija mayor de Mama June Shannon, a la edad de 29 años. La joven perdió la vida el pasado sábado después de una valiente lucha contra un carcinoma suprarrenal en etapa cuatro.

La devastadora noticia fue compartida por Mama June en sus redes sociales, donde reveló la difícil situación emocional y mental que está enfrentando tras la partida de su hija. En un emotivo video en TikTok, la afligida madre de 44 años compartió detalles sobre la ausencia de Anna y extendió una invitación a los fanáticos y residentes de Georgia para unirse al funeral de la fallecida.

Es tan silencioso aquí, las máquinas no están funcionando, [Anna] no está sentada aquí viendo programas de cocina, y está tan tranquilo", expresó Mama June. Detalló el lugar y la hora del velorio, agradeciendo a todos aquellos que han mostrado su apoyo y amor durante este difícil momento.

Programa de Honey Boo Boo

La tristeza se ve agravada por la coincidencia del cumpleaños de Kylee Madison Cardwell, la hija menor de Anna, quien cumplió 8 años el mismo día de su fallecimiento. El exesposo de Anna, Michael Cardwell, obtuvo la custodia legal de Kylee.

Mama June también reveló que ha obtenido la custodia legal de Kaitlyn Elizabeth Clark, la hija de 11 años de Caleb Clark, rumoreado como el novio de la escuela secundaria de lAnna.

La estrella de Mama June: Family Crisis describió la pérdida como "una de las cosas más difíciles a las que me he enfrentado en toda mi vida". Agradeció las muestras de apoyo y oraciones, instando a la positividad y recordando a los seguidores de Anna que muestren amor en su página de TikTok.

La tragedia se vuelve aún más impactante al revelarse que Anna se casó en secreto con su novio desde 2017, Eldridge Toney, el pasado 4 de marzo. Las cámaras de We TV estaban grabando la ceremonia íntima para la próxima séptima temporada.

Anna Marie 'Chickadee' Cardwell se hizo conocida por su participación en Toddlers and Tiaras y el spin-off Here Comes Honey Boo Boo, que fue cancelado en 2014 debido a controversias relacionadas con el novio de Mama June en ese momento, Mark McDaniel, quien fue condenado por abusar sexualmente de Cardwell.

En este momento de pérdida, la familia Shannon enfrenta un difícil proceso de duelo, mientras los fanáticos y seguidores expresan sus condolencias a través de las redes sociales.

Fuente: Tribuna