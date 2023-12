Muere Camden Toy, el icónico actor de los monstruos de 'Buffy the Vampire Slayer'

Comparta este artículo

Estados Unidos. - El mundo del entretenimiento llora la pérdida de Camden Toy, el talentoso actor conocido por dar vida a algunos de los monstruos más icónicos de la aclamada serie Buffy the Vampire Slayer. La triste noticia fue confirmada por amigos del actor a través de Facebook, donde también se ha creado una página en su memoria, "Remembering Camden Toy".

Toy, de 68 años, falleció el martes después de una valiente batalla contra el cáncer de páncreas que lo aquejó durante los últimos dos años, según reveló su pareja, Bethany Henderson. En un emotivo mensaje publicado el 8 de diciembre, Henderson compartió detalles sobre la lucha de Toy y expresó su pesar por llegar al final del tratamiento médico.

Uno de sus roles más importantes

Por muchas razones, teníamos muchas esperanzas de, al menos, un tiempo más largo y fructífero en el planeta Tierra", escribió Henderson. "Incluso los desafíos más recientes se sintieron más como un contratiempo en el progreso. Desafortunadamente, parece que hemos llegado al final del camino con el tratamiento del médico", agregó. "Su condición ha empeorado mucho en los últimos 2 meses y tremendamente en los últimos días", dijo.

Henderson reveló que Toy optó por mantener en privado su diagnóstico de cáncer, "por muchas razones", haciendo que la noticia sea impactante para muchos de sus admiradores. "Ambos nos disculpamos por esto y, por favor, sepan que él los ha apreciado mucho a todos, ¡al igual que yo!", añadió.

Camden Toy, oriundo de Pittsburgh, Pensilvania, desarrolló su interés por la industria del cine desde una edad temprana. Tras mudarse a la ciudad de Nueva York, se convirtió en uno de los miembros fundadores del Nada Theatre antes de trasladarse a Los Ángeles, donde se ganó el cariño de los fanáticos al interpretar a varios monstruos icónicos en Buffy the Vampire Slayer.

Su papel más destacado fue como The Gentleman en el episodio nominado al Emmy de la temporada 4, Hush (1999). Toy también participó en cinco episodios de la séptima y última temporada de la serie. La estrella principal, Sarah Michelle Gellar, reveló en su momento que nunca había visto el rostro real de Toy debido a las pesadas prótesis que usaba para sus personajes.

Además de su participación en Buffy, Toy fue elegido para el spin-off Angel, interpretando un nuevo personaje apodado Prince of Lies. Otros proyectos en los que participó incluyen The Insider's Guide to Film School, The Bay, Average Joe y un papel de voz en Call of Duty: Vanguard.

La versatilidad de Toy también se extendió al ámbito técnico, desempeñándose como editor de cine en Zen Noir y diversos cortometrajes, así como colaborando en equipos de edición en otros proyectos. Su legado en la industria del entretenimiento perdurará a través de su trabajo y la memoria de quienes apreciaron su talento único.

Fuente: Tribuna