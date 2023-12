¿RBD tendrá otra gira? Christopher Uckermann impacta con fuerte revelación sobre la banda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido cantante, Christopher Uckermann, en una reciente entrevista dejó entrever que el Soy Rebelde Tour podría no ser el último de RBD, debido a que cuando fue cuestionado sobre el retiro de los escenarios de sus colegas, este dejó completamente impactados a todos al hacer una fuerte revelación sobre la banda que los catapultó a la fama, ¿acaso tendrán otra gira?

Fue hace un año que Christian Chávez, Anahí, Dulce María, Maite Perroni y Uckermann, confirmaron que este 2023 iba a comenzar la antes mencionada gira del reencuentro de la icónica banda juvenil de los 2000's, misma que está a tan solo unos cuantos días de llegar a su final con una última presentación en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, lo que se dice que aparentemente será la última vez que todos estén juntos sobre el escenario.

Pero ahora, el novio de Samantha Aguilar, en una reciente entrevista exclusiva para Hola dejó en claro que eso no era una verdad absoluta, señalando que aún estaba abierta la puerta para que ellos cinco o incluso los seis, puedan volver a reunirse para crear otra serie de conciertos como estos, expresando: "Nunca se sabe, con RBD la esperanza es lo último que muere no sabemos qué pueda pasar, lo que sí te puedo decir es que sí necesitamos un descanso".

El galán de Rebelde en confesó lo que para él significó el nuevamente estar con sus colegas del melodrama juvenil: "Refrescó mi mundo, fue otra perspectiva, porque ya tenía mi proyecto solista musical, pero obviamente poder estar enfrente de más de 60 mil personas es algo mágico, es algo muy poderoso, al final, el concierto es una fiesta. He escuchado gente que quiere repetir, porque realmente se divierten mucho, es como estar en una fiesta, es una mezcla entre la nostalgia y el presente".

De igual forma, destacó que él ningún momento se imaginó que iban a tener tanto éxito y ver lo que lograron fue algo muy emotivo, comparándolo con la primera vez que les sucedió: "No me imaginé que iba a ser este calibre de regreso, la verdad sí me imaginé que nos iba a ir bien en el tour, pero no a esta magnitud de romper récords mundiales, es algo que vivimos en su época, yo tenía 18 años, estaba muy chavo como para procesar lo que estaba ocurriendo y ahorita volver a hacerlo, es como si se hubiera detenido el tiempo y la gente nunca se fue".

Finalmente, con respecto a si van a volver juntos al escenario, el actor que dio vida a 'Diego' en la novela aclaró: "Son unos meses de tour, pero sientes como si pasaran muchos años, no te lo podría explicar, es demasiada energía que se vive, es mucha intensidad, de una manera muy positiva, requiere mucha energía sobre todo por la cantidad de gente que quiere ver el show, la verdad sí queremos darnos un descanso y a ver qué dice la vida, si todos, de alguna manera, quieren seguir el tour y se acopla con los horarios de los niños, las escuelas y todo esto, pues adelante".

Fuente: Tribuna del Yaqui