René Strickler agradece a su hijo Yannick y a su esposo por darle la felicidad de un nieto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de Televisa, René Stricker está a punto de convertirse en abuelo gracias a su hijo Yannick y su esposo Manuel Alonso, pues después de un año de haberse unido en matrimonio decidieron agrandar la familia con la llegada de un nuevo integrante, lo cual trae de cabeza a todos sus cercanos, quienes al igual que ellos esperan ansiosos la llegada del bebé.

Fue hace una semana, cuando la pareja compartió a través de sus historias de Instagram algunos momentos de su celebración del 'gender reveal', donde ante todos sus invitados descubrieron que esperan un varoncito y aunque todavía no han compartido detalles del proceso que utilizaron para cumplir su sueño, la realidad es que no caben de la felicidad.

No obstante, las críticas y los comentarios homofóbicos no han faltado, pues todavía existen personas que no se sienten preparadas para aceptar que para el amor no existen géneros, pero a René le tiene sin cuidado lo que puedan opinar ya que han decidido no engancharse: "Las críticas ni las leo, no pasa nada. Yo creo que la gente que crítica después tiene que tragarse sus palabras".

El actor indicó frente a las cámaras de Berenice Ortiz que se siente increíble al saber que va a debutar como abuelo y reitera que siempre va a respaldar a Yannick, así como a sus otros hijos en todo lo que elijan: "Yo los voy a apoyar siempre, apoyo que la gente sea feliz como decida su vida. Tendríamos un mundo mucho mejor si nos aceptamos como somos y si limamos asperezas, a empezar a ser tolerantes, a perdonar y aceptar a la gente con la decisión que quieran tomar".

Respecto a personajes como Eduardo Verástegui, quienes han lanzado fuertes comentarios alrededor de la comunidad LGBT+, Strickler dijo respetar la postura de cada quien, pero considera que la tolerancia es fundamental para una mejor convivencia, así que de su parte trata de respetar las decisiones de sus hijos y en general de las personas.

Finalmente, el histrión le envió sus mejores deseos a su hijo y a su yerno, a quienes les pide que disfruten al máximo esta nueva etapa de su vida que los va a hacer valorar muchas cosas y comprender situaciones que antes no veían, pues asegura que la paternidad los hará ver el mundo de otra forma.

Fuente: Tribuna