Salvador Zerboni sufre terrible accidente en Televisa; fue hospitalizado y confirma demanda

Ciudad de México.- El famoso y reconocido galán de melodramas, Salvador Zerboni, recientemente reapareció ante las cámaras de diferentes medios de comunicación visiblemente molesto, debido a que después de haber sufrido un terrible accidente durante las grabaciones de un reality en Televisa, esta ha confirmado que puso una demanda por la manera en que no cumplieron con protocolos, narrando que fue hospitalizado y tuvo tratamiento de reconstrucción.

Como se sabe, Zerboni comenzó en el mundo del espectáculo de la mano de la empresa San Ángel como un galán de melodramas en el año 2005 con RBD, La Familia, siguiendo en más de sus exitosas producciones de dicha televisora, tales como Lola, Érase una Vez, El Pantera, Soy tu Fan y muchos otros que lo han consolidado, especialmente como uno de los favoritos y auténticos malvados coprotagonista en estas historias.

Pero ahora, después de casi 20 años al aire con la mencionada televisora, parece que podría frenarse un tiempo y los dejaría para enfrascarse en una batalla legal después de que sufrió un terrible accidente en las grabaciones de Reto 4 Elementos. Fue el propio actor el que en una reciente entrevista confirmó que se siente muy molesto y decepcionado de las maneras en las que se manejó económicamente la situación de su accidente.

Pero este malestar no es con la televisora de Emilio Azcárraga, sino con la agencia de seguro médico que se tiene contratada para cubrir los gastos de este cuando llegue a tener algún problema de salud o accidente. Según lo dicho por el actor, la aseguradora no le ha pagado ni un solo peso de lo que gastó en los estudios, tratamientos y tiempo en el hospital por su herida en la frente, señalando que está agüitado por esta situación, especialmente porque hizo todo lo que se le pidió, como ir a los médicos recomendados, que afirma cuestan tres veces más que ir a uno normal.

El galán de melodramas como A Que No Me Dejas, señaló que se gastó alrededor de 300 mil pesos y que su tratamiento fue de reconstrucción para evitar feas cicatrices, dado a que en su carrera debe de cuidarse, por lo que no va a detenerse para que cumplan con el servició que él contrató. Cabe mencionar que el actor se abrió la fuente de manera irregular al golpearse con una plataforma de metal, que casi le arranca un pedazo de su piel.

Fuente: Tribuna del Yaqui