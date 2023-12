Shanik Berman llora y hace dura confesión tras arrodillarse ante Pepillo Origel: "Eres un asco"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Shanik Berman apareció visiblemente destrozada a días de que llegara al programa Con Permiso para pedirle disculpas a Juan José Origel por un malentendido que tenían. Durante la reciente emisión de Todo para la mujer, la mujer de origen judío reveló que no la está pasando nada bien luego de que se difundiera el video en el que aparece indicándose para ofrecerle disculpas a Pepillo Origel y admitió que ha tenido ataques de ansiedad.

La polémica surgió hace algunos días, cuando la periodista de espectáculos se reencontró con su colega en los foros de Unicable, luego de que él la corriera de su programa y le advirtiera que nunca más la aceptaría. "Mira, yo soy judía y se supone que los judíos no debemos nunca de hincarnos, pero yo me quiero hincar y te quiero decir que me perdones", expresó Berman, mientras Juan José intentaba ponerla de pie.

Este miércoles 13 de diciembre, Shanik volvió al programa de Maxine Woodside y estuvo al borde del llanto pues asegura que ha recibido muchos ataques por la forma en la que le pidió disculpas a Pepillo Origel. "Me han hecho pedazos, y a lo mejor con justa razón, estoy teniendo como ataques de ansiedad, porque fui al programa de Pepillo (Con Permiso), pero con Martha, y les pedí perdón a los dos", expresó consternada.

Luego, Shanik reconoció que cometió un error al hablar de Origel, quien es su amigo: "Fui al programa de Pepillo y me dijo que estuve yo muy mal, que por qué no le llamé por teléfono si tengo su teléfono, y en eso tiene razón, dije que estaba enamorado de alguien 46 años más joven, que si yo le hubiera hablado, él me hubiera dicho la verdad, y a Martha le pedí perdón porque sin haber visto su serie, que es Vivo o muerto, cuando me dijo que estaba haciendo una serie de Juan Gabriel, yo le dije 'es una jalada que estés diciendo que esté vivo' no puedes decirle a alguien tan feo sin haber visto su trabajo", detalló Berman.

Posteriormente, la también conductora del programa Hoy externó el gran desconsuelo que siente por los ataques de sus detractores en redes sociales y compartió porqué decidió ofrecerle disculpas a Origel: "Dicen que no tengo dignidad... yo no aguanto que estén peleados conmigo, o sea, es algo que no aguanto, y… me dijeron que yo soy un asco, que no valgo nada, que no tengo dignidad2, manifestó al borde del llanto.

A pesar de que la propia Maxine y sus otros colegas del programa de Radio Fórmula intentaron calmarla, Shanik no contuvo las lágrimas y expuso que muchos no entienden su forma de ser, lo cual se deriva de la dura vida que ha tenido: "Yo entiendo que para mucha gente mi carácter es muy raro, pero tienen que entender que yo vengo de una mamá a la que vendieron en la guerra, que la llevaron a la marcha de la muerte, que la violaron, que a mi papá le mataron a 9 hermanos, y que ellos no sabían qué era la dignidad".

Ellos nada más sabían que hay que seguir adelante y es una palabra que a lo mejor en mi casa nunca aprendí lo que es la dignidad, es nada más querer salir adelante cuando yo siento que algo puede dañar mi trabajo o algo mío, a lo mejor no tengo dignidad, pero ¿de dónde iba yo a aprender la dignidad?", declaró consternada.

