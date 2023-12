Tras 20 años al aire, famosa conductora dejaría Televisa; en shock revela terrible incidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber permanecido 20 años al aire de la mano de Televisa con sus mejores éxitos, la reconocida actriz y famosa conductora, Mariana Echeverría, acaba de responder si es verdad que va a dejar la televisora para irse a otra empresa productora, además de que en completo shock, a los reporteros les pidió apurarse, pues tuvo un terrible incidente al salir de las instalaciones, ya que sin darse cuenta atropelló a un pobre pichón que no se movió y ella no alcanzó a ver.

Como se sabe, Echeverría actualmente es una de las presentadoras consentidas del público de la empresa San Ángel, pues desde hace 20 años que se encuentra ante sus pantallas con programas como Se Vale, Guerra de Chistes, Doble Sentido y desde hace una década en Me Caigo de Risa, además de destacar como actriz en La Rosa de Guadalupe y Cómo Dice El Dicho, demostrando su versatilidad en la comedia y el drama.

Pero ahora, comenzó el rumor de que podría abandonar la televisora antes mencionada y probablemente irse a TV Azteca, por lo que cuando se topo con la prensa fuera de las instalaciones de la empresa, no dudaron en cuestionarle que había de verdad en que próximamente podría aparecer en alguna serie, programa o película fuera de Televisa, a lo que ella simplemente dijo: "No lo sé, puede ser, puede ser, no hay que decir nada hasta que se haga", aunque sí se niega a los realitys: "Ahorita no dejo a mi chaparrito".

Ante este hecho, le fue cuestionado cómo se encontraba anímicamente tras haber perdido a un bebé en este año, a lo que declaró que fue muy doloroso y ella siempre trata de mostrar cada lado bueno y malo de su vida, para mostrar que hay muchas mujeres que pasan por ello y que tienen con quién compartirlo, destacando que ella se muestra lo más real que puede, incluso afirma que se detiene en el super a hablar por horas con las fans que se le acercan y le han compartido su dolorosa experiencia.

Finalmente, con el tema sobre si pensaba en intentarlo nuevamente ella declaró: "A mí ya se me pasó la edad de congelar óvulos, ya estoy en un proceso mucho más avanzando por mi edad y todo. Voy a intentarlo y si dios me dice que ya no, hasta ahí me quedo", agregando que la adopción pasó por su mente, pero por el momento lo descarta: "Sí me había pasado por la mente (adoptar) pero la adopción es bien complicada, tengo amigos que han tenido adopciones que al final la madre alimenta al bebé de todo".

Fuente: Tribuna del Yaqui