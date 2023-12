Tras 6 años al aire, protagonista de novelas renuncia a Televisa por fuerte razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo se encuentra en shock debido a que salió a la luz que una querida actriz, quien ya tenía 5 años trabajando en el Canal de Las Estrellas, había decidido no estar en un importante proyecto que ya se prepara en Televisa. Se trata de Scarlet Gruber, quien casi estaba confirmada para el elenco de la nueva telenovela de Lucero Suárez, a la cual acabaría de renunciar.

Fue el periodista de los espectáculos, Alejandro Zúñiga, quien sacó a la luz esta información mediante su canal de YouTube: "Scarlet Gruber no va en la telenovela de Lucero Suárez", relató. De acuerdo con su versión, existen dos motivos por los que la estrella venezolana habría rechazado la oferta de estar en Prófugas, melodrama que ya se cocina en la empresa de San Ángel.

La primera sería porque Scarlet no se habría sentido atraída por el proyecto: "La historia no la convenció, se llama 'Prófugas' y es una historia que se va a desarrollar principalmente en prisión, en la cárcel y luego se van a fugar". No obstante, Alejandro compartió que también existe la posibilidad de que la actriz no haya querido estar en el melodrama porque no será la única protagonista.

Scarlet quiere cuidar su carrera y ahora solo quiere hacer protagónicos nocturnos estelares, viene de 'Ellas soy yo' y en esta iba de protagónica pero son cuatro protas", explicó el periodista.

Crédito: Instagram @scarlet_gruber

Y es que sin duda alguna, la carrera de Gruber quedó marcada con Ellas soy yo, proyecto que narra el difícil ascenso y descenso en la vida de la cantante Gloria Trevi, en donde Televisa invirtió mucho dinero y tiempo. Aunque cabe resaltar que esta bioserie no era el primer proyecto que la originaria de Caracas hacía en San Ángel, ya que ella empezó su carrera en el canal desde 2018 cuando participó en el melodrama Sin tu mirada.

Después estuvo en novelas como Por amar sin ley, Quererlo Todo y Si nos dejan, donde interpretó roles estelares, hasta que el pasado 2022 Carla Estrada la llamó para Ellas Soy Yo. No obstante, Scarlet ya tenía un camino recorrido en la actuación pues había realizado varios proyectos en Telemundo, así como películas y cortometrajes; además también apareció en videos musicales de cantantes como Elvis Crespo.

Fuente: Tribuna