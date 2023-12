Tristán, el hijo de Yahir reaparece y presume su debut en la música junto a Warner

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos años, el primogénito de Yahir, Tristán Othón ha preocupado por los problemas de adicciones que ha enfrentado que lo han llevado a tocar fondo, aunque lamentablemente ha tenido importantes recaídas que incluso lo llevaron a alejarse de su padre, quien siempre ha tratado de darle lo mejor para que pueda tener una buena vida.

El exacadémico y su hijo se encontraban distanciados, debido a las últimas polémicas del joven como cuando abrió su cuenta de OF y declaró que deseaba ser actor de cine para adultos, además de seguir en un mundo lleno de excesos, lo cual hizo que el famoso le retirara el habla ya que no se dijo dispuesto a consecuentar sus malas actitudes.

Al parecer Tristán quiere retomar las riendas de su vida y reapareció frente a las cámaras de Chisme No Like para mostrar que se encuentra bien y que quiere seguirle los pasos a su padre en la música, dando un importante paso en su carrera al firmar con una disquera su primer tema junto a Erik Zepeda, el cual lleva por nombre Mezcal Naranja.

No tengo palabras para describir que la primera disquera de mi papá, es mi primera disquera también (...) Y muy feliz, cada vez más vivo, cada vez más alegre", comentó.

El hijo del famoso aseguró que sus problemas de vicios quedaron atrás, pues ahora está enfocado en la música y quiere demostrar que se puede salir adelante, así que aunque todavía no se ha dado una reconciliación, espera que Yahir lo vea y se dé cuenta que está cambiando para bien, además de que le gustaría fusionar su talento.

Tristán quiere seguir los pasos de su famoso padre en la música | Imagen especial

Desearía que él la escuchara (Yahir) Te amo, ya sabes que siempre estoy aquí pensando en ti (...) En un futuro espero componer una canción contigo, pá"

Tristán le aseguro a Elisa Beristain que ya no consume más drogas, únicamente alguna copa en ocasiones especiales, pues se encuentra preparando para convertirse en toda una estrella y ahora se define como todo un señor, pues ahora disfruta más estar en casa que en la fiesta, noticia que alegró a muchos ya que llegó un punto en el que su salud preocupo.

Sin embargo, algunos internautas no pasaron por alto que la apariencia física del joven luce bastante desgastada, pues se nota bastante delgado, pálido y no quería quitarse las gafas durante la entrevista, lo cual sembró dudas de si es real o no que se encuentra rehabilitado.

