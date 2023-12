VIDEO: Adal Ramones y Poncho De Nigris tienen encontronazo en Aeropuerto de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Desde hace mucho tiempo, es del conocimiento público que el integrante del team Infierno, Poncho De Nigris, no soporta ni un poco a Adal Ramones, con quien según algunas de sus entrevistas, sostiene una mala relación desde que salió de Big Brother, hace ya más de 20 años, puesto el exconductor de Otro Rollo lo habría ridiculizado en el mencionado programa, al hacerle preguntas incomodas: “O sea, acabábamos de salir y éramos muy famosos y se burlaba de nosotros”, mencionó el influencer en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Las rencillas entre los famosos incrementaron con el pasar de los años, sobretodo luego de que Televisa le habría propuesto un espacio en su parrilla, como sustituto de Ramones, hecho que no le habría sentado nada bien al también comediante, quien según palabras de Poncho habría aprovechado la oportunidad para hablar mal de él: “Cuando yo iba a llegar a Televisa, sacaron a tu hermano Ramones y a todo el elenco para que entre yo con mi elenco. Él habló muy mal de mí, se expresó muy mal de mí. Yo nunca me había metido con él ni le había hecho nada”, declaró De Nigris.

Es bajo este contexto, que el conductor de Pura Gente Bien (PGB) prometió que la próxima vez que se encontrara cara a cara con Adal le exigiría que le dijera de frente todo lo malo que habría dicho en el pasado, asimismo, adelantó que podría haber una agresión física hacia el amigo de Yordi Rosado, a quien calificó de ser una persona de “mie…”: "Yo nada más le voy a dar un agarradita de peluquín, le voy a dar una zafada de peluquín y que se la vaya a arreglar.”

Es bajo este contexto que el pasado martes, 12 de diciembre, trascendió en redes sociales un video del incómodo encuentro de Poncho De Nigris y Adal Ramones, el cual se habría registrado a las afueras del Aeropuerto Internacional de Monterrey, en el que se aprecia que el amigo de Sergio Mayer llega en actitud retadora a confrontar a Ramones, quien al aparecer estaba esperando a que llegara su transporte. Rápidamente, el exconductor de La Academia reacciona y comienza a responder, colocando su mano sobre el pecho del exintegrante de Solo para mujeres, éste último retira la mano del famoso de 62 años de forma violenta.

Poncho mencionó en redes sociales que se encontró a Adal Ramones, a quien encaró por las cosas negativas que habló de él tiempo atrás, por lo que el conductor se habría molestado e intentó llevar el pleito a los golpes, pero De Ngris se negaría, porque consideró que no quería hacer el "ridículo peleando" con alguien mayor, así que todo concluyó con algunas “mentadillas” y sin que nadie resultara herido.

“Esperé a Adal Ramones y venía alguien por él (…) entonces me le acerqué por atrás y le dije ‘¿Qué onda w…?’ Dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy. Empezamos a platicar y me dijo, 'no ya pasó mucho tiempo'. Y le dije, ‘no te hagas pen… lo único que quiero es que me lo digas en la cara’. Me estaba cag… de risa por dentro y dije ‘le voy a arrancar la peluca, le voy a dar un pu…’. Pero no, la neta ya no estamos para esos trotes. Me sentí como ridículo porque ya está veterano y está chiquito. Cuando vio que lo estaban grabando se me puso picudillo. Mentadillas de mad… tranqui y ya”, declaró Poncho.