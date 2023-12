Adal Ramones y Poncho de Nigris no se soportan desde hace años; así inició su pelea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poncho de Nigris y Adal Ramones se volvieron tendencia hace unas horas, luego de que se viralizara un video en el que se les puede apreciar discutiendo fuera del aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, acción que para algunos no fue más que un montaje publicitario, aunque cabe recordar que ambos personajes se odian desde hace años y se han lanzado fuertes comentarios.

A pesar del escepticismo que ha causado su encuentro, la realidad es que hay una historia detrás de sus diferencias, así como de la guerra de declaraciones que han protagonizado, es por eso que aquí te recordamos cómo inició el pleito entre estas celebridades, quienes vuelven a convertirse en tema de conversación.

Las diferencias se revivieron luego de que el influencer hablara con el comediante Sergio Mejorado, a quien le habló de muchas polémicas y destacó que desde que salió de Big Brother había comenzado a tener problemas con Ramones, pues cuando fue a su programa sintió un trato hostil de su parte: "Siempre tratándose de burlar, siempre minimizando".

No obstante, la situación no paro ahí ya que Adal habría hablado pestes de él en un programa y según Poncho la molestia del conductor fue que cuando llegó a Televisa con su equipo de trabajo, sacaron a su hermano: "Adal Ramones dijo muchas cosas, se soltó, hay un video por ahí que hace poquito vi y me calenté, pero ya no lo he vuelto a ver, nunca lo he visto, espero no verlo".

Y es que el conductor de Otro Rollo cuestionó el talento del influencer, pues en el programa ¡Qué Noche!, no se guardó nada y expuso que no merecía un lugar en la pantalla, humillándolo así a nivel nacional: "Si existiera ahorita la Ley de Radio y Comunicaciones donde la Secretaría de Educación Pública da la licencia de locutor, el güey no la pasaba. ¿Qué hace ese cuate haciendo tele? ¿Es la gran adquisición del canal ahorita? ¡Estamos jodidos!", dijo Ramones.

Por lo anterior, Poncho en varias ocasiones había mostrado sus deseos por encontrarlo de frente, con la intención de reclamarle por todo los malos comentarios que hizo en su contra, pues lo califica como una mala persona y por eso no tendría éxito en los proyectos que emprende, así que en varias ocasiones insinuó que deseaba arrancarle el peluquín.

Por su parte, Adal Ramones ha querido esquivar cuestionamientos acerca de su rival, pues dice que no se le da estar hablando de la gente, a pesar de que lo hayan tratado mal, pues le tiene sin cuidado lo que puedan decir de él frente o detrás de una cámara, mientras que si tuviera un problema con alguien como Poncho de Nigris lo buscaría para arreglar las cosas como hombres.

