Alarma en Televisa: Hospitalizan a Rossy Mendoza y su hija confirma delicado estado de salud

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del espectáculo en general de nueva cuenta recibió una dura noticia pues luego de que este jueves se informara que Rosita Pelayo había sido hospitalizada, horas más tarde se confirmó que otra actriz mexicana estaba convaleciente en un hospital. Se trata de la reconocida vedette Rossy Mendoza, quien se encuentra internada de urgencia debido a un delicado motivo.

Como se recordará, hace algunas semanas la intérprete de 78 años requirió ser hospitalizada luego de sufrir una caída en su hogar, que le ocasionó diversos daños además de que los médicos descubrieron que tenía bajos los niveles de las plaquetas. De hecho hasta le colocaron una prótesis de cadera y de fémur en una cirugía de emergencia, sin embargo, se sabía que estaba recuperándose de forma satisfactoria.

Lamentablemente, doña Rossy ahora se encuentra otra vez hospitalizada debido a que tiene una llaga muy profunda que le causa dolores insoportables, así lo confirmó su hija Silvana ante las cámaras y micrófonos del programa De Primera Mano. La señora explicó que la vedette tenía llagas en su cuerpo producto de cuando estuvo tanto tiempo postrada recuperándose de la operación, pero una de ellas fue escalando hasta convertirse en un serio problema.

"Yo la estuve atendiendo, curando, etcétera, yo ya estaba cantando victoria, cuando de repente vi el puntito y al otro cambio de limpieza ya estaba mas grande. Lo reporté a la ANDA inmediatamente, mandaron a un doctor que llegó al otro día, y dijo 'bueno, sigue con las limpiezas'", relató Silvana y añadió que la herida se hizo más grave en cuestión de días: "Ya era un hoyo más profundo y yo escuché que dijo 'ya se le ve el hueso'".

Otra complicación que tiene Rossy es que no tiene mucha movilidad debido a que su estado físico no es el mejor: "Sus huesos están débiles, por eso es que está la mayor parte del tiempo acostada". Al borde del llanto, Silvana comentó que aunque este tipo de llagas son operables, su madre no es candidata para entrar a quirófano ya que tiene una afección cardíaca. Ante este panorama, la condición de la actriz del cine de ficheras se ha ido agravando.

Está avanzando de forma impresionante, esto es de adentro hacia afuera, el hueso le está pegando tanto a la piel que le está necrosando todo por dentro, estaba buscando una salida para abrirse, ya está abierto".

