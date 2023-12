Alma Cero no quiere más narcisistas en su vida, ¿indirecta para Edwin Luna?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de Televisa, Alma Cero no ha tenido muy buena fortuna en terrenos del amor y sin duda, una de las más tormentosas fue la que sostuvo con Edwin Luna, con quien terminó en medio de un gran escándalo y poco a poco ha revelado detalles de lo difícil que fue soportar chantajes, engaños, así que a más de seis años de su divorcio no puede esquivar cuestionamientos alrededor de su ex.

Ahora que está por cerrar el año, la estrella de Lagunilla Mi Barrio no descarta que el 2024 pueda volver a abrir su corazón y presente a un nuevo galán, pero admite que ya es más elitista a la hora de escoger ya que después de tantas malas experiencias sería un error volver a caer bajo los mismos patrones que la han hecho sufrir, aunque admite que también ha tenido sus errores.

Sin duda, una de las relaciones más mediáticas fue la que sostuvo Alma Cero con Edwin Luna y después de su escandalosa separación que tuvo lugar hace más de seis años, la actriz no puede quitarse de encima lo que vivió a lado del líder de La Trakalosa de Monterrey, pues en todas las entrevistas se lo recuerdan, pero esta vez aprovechó las cámaras para enviar un fuerte mensaje que algunos creen fue dedicado a él.

Uno aprende, sino lo hiciste la que está mal eres tú y ustedes lo saben. He tratado de ser responsable y asumir las malas decisiones que hubo de mi parte, siempre que hay una mala relación o fractura es codependiente y cada uno debe asumirlo y alejarse de su víctima".

Alma Cero asegura que Edwin Luna la amenazó con un arma para que aceptara el divorcio | Imagen especial

Al cuestionar si llegó a estar con una pareja narcisista, la actriz no quiso reconocerlo pero reconoce que efectivamente tuvo esa mala experiencia: "Todo mundo lo sabe y seguramente fui el complemento perfecto de ese narcisista, pero hay que cuidarnos y aprender, además uno como figura pública lo tiene que revelar, porque es parte de nuestro hacer".

Alma no dio el nombre del intérprete de Borracho de Amor, pero para muchos fue más que obvio que se trata de él, pues ha contado muchas cosas acerca de lo que le hacía, pero confiesa que ya fue a terapia para tratar de superar su pasado y haberlo compartido fue parte del proceso, así que espera poder encontrar alguien que realmente la valore.

Fuente: Tribuna