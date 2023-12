Andrea Legarreta llama "borracha" a Galilea Montijo en 'Hoy'; lanza advertencia en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora, Andrea Legarreta, recientemente dejó a más de uno con la boca abierta, debido a que no tuvo reparo alguno ni pelos en la lengua al momento de llamar "borracha" a su famosa colega, la polémica actriz y también conductora, Galilea Montijo, exponiendo como se pone en las fiestas de la empresa con el alcohol, por lo que esta lanzó una advertencia en pleno programa en vivo de Hoy.

La mañana de este jueves 14 de diciembre el reconocido experto en imagen y empresario, Álvaro Gordoa, fue uno de los invitados especiales al matutino de la empresa San Ángel, el cual asistió para dar varios consejos sobre que hacer y que no hacer en una fiesta del trabajo o con amistades ahora que se encuentran las fechas de las posadas navideñas, recalcando que era importante que le prestaran atención, pues esto podría mantener reputaciones intactas y no convertirse en el show.

Ante este hecho, Gordoa quiso empezar a hablar sobre los comportamientos inadecuados en una fiesta laboral, a lo que la presentadora de Netas Divinas le advirtió antes que nada que de ella no iba a estar hablando, riéndose ambos pues esto fue dicho como una broma para ella misma exponer que de seguro sería la primera en desobedecer estas reglas para no hacer un show en las celebraciones y de seguro cada año hizo todo lo que él dirá que no se debe de hacer.

Andrea con Galilea, Paul y Tania. Internet

Cuando el famoso presentador y actor, Raúl Araiza, habló sobre el tema del alcohol en las fiestas de fin de año, este destacó que era mejor no tomar en las del trabajo si no se sabían medir, a lo que Montijo quiso acotar que ella no era mala copa, sino que cuando estaba ebria era muy divertida, a lo que Andrea no dudo en destacar que es lo que todos los borrachos siempre dicen para justificar sus borracheras.

Ante las quejas de la expresentadora de La Casa de los Famosos México cuando le señalaron al ser llamada borracha y que no era divertida, Andrea recalcó que así como ella, ningún borracho se daba cuenta que en realidad no estaba siendo divertido y que molestaban o incomodaban a la gente, pero como estaban hasta atrás no se daban cuenta, haciendo reír al resto que aligeró el ambiente con otros chistes.

