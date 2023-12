Camila Cabello estrenaría romance con Drake; FOTOS en las Islas Turcas lo confirmarían

Comparta este artículo

Cockburn Town, Islas Turcas y Caicos.- La famosa actriz y reconocida cantante cubanoaméricana, Camila Cabello, está dando mucho de que hablar, debido a que se dice que ya olvidó a su expareja, Shawn Mendes, y actualmente estaría estrenando nuevo romance con el famoso cantante de rap, Drake, con el cual ya hasta se habría ido de vacaciones románticas, y esta foto en las Islas Turcas y Caicos de ambos juntos lo confirmarían completamente.

Como se sabe, en el 2019 los creadores del tema Señorita confirmaron que estaban en una relación sentimental, convirtiéndose en lo más sonado del momento, por lo que sus millones de fans que por años los vincularon, al verlos juntos al fin, no perdían detalle de su relación, quedando devastados cuando dos años después anunciaron que habían decidido ponerle fin a este romance, y aunque hace meses se dijo que podría haber reconciliación con su aparición juntos en Coachella y en un concierto de Taylor Swift, al final esto no ocurrió y ahora él tiene nueva pareja.

Pero tal parece que no solo Mendes estaría rehaciendo su vida, debido a que hace poco salieron a la luz una serie de fotos y videos de la creadora de temas como Mi Persona Favorita y My Oh My junto a Drake, mientras que ambos charlaban, reían en un bote desvencijado que estaba amarrado en el sencillo bar al aire libre Noah's Ark Beach Club, y después navegando por las aguas en jet sky el pasado miércoles 13 de diciembre.

Según los informes de la cuenta de Instagram de chismes del mundo del espectáculo internacional, Deuxmoi, afirmaron que lograron hablar con una presunta fuente cercana a la supuesta nueva pareja, que les dijo que "sí están saliendo" y que mientras estaban en el bote, pese a que "ella estaba con un amigo, él solo le estaba prestando atención a Camila", demostrando su interés en la joven.

Cabe mencionar que algunos de los millones de fans de la actriz de Cinderella, que protagoniza junto al guapo actor británico, Nicholas Galitzine, se han mostrado un poco renuentes al tema del romance, pues han especulado que en realidad podrían estar ahí para trabajar juntos en una colaboración para nueva música, mientras que otros estuvieron de acuerdo con la teoría del romance y que estaban ahí para pasar tiempo como pareja.

Camila y Drake hablando. Page Six

