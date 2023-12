"Déjenme en paz": Desde Televisa, Adrián di Monte responde a acusaciones de Sandra Itzel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días recientes el nombre de Sandra Itzel regresó a la polémica de los medios de comunicación debido a que dio una reveladora entrevista al influencer conocido como Un tal Fredo, en la cual confesó los presuntos abusos que vivió durante los 10 años de matrimonio que compartió con Adrián di Monte. Hace algunas horas fue el galán de Televisa quien decidió hablar al respecto y envió un contundente mensaje.

Como se sabe, la actriz y cantante mexicana reveló en el podcast Hablemos de tal el historial de maltrato psicológico que marcó la totalidad de su relación con Di Monte, entre los que destacan comentarios ofensivos sobre su imagen, infidelidades y difamaciones, confesando que a ella la llamó "hipopótamo" en una ocasión y que a su madre la tachó de ser una "bruja".

Este miércoles, el protagonista de El Maleficio fue interceptado fuera de las instalaciones de Televisa y esto dijo sobre la entrevista: "Si uno habla no es caballeroso, pero si no habla, entonces estoy aceptado todo lo que se dice de mí, nunca queda bien uno… A mí lo único que me gustaría es seguir feliz con mi vida, que me dejen en paz, que me dejen tranquilo, una historia siempre es de dos, siempre hay dos versiones, los trapos sucios se lavan en casa".

Posteriormente, el artista de 33 años dejó entrever el posible motivo por el que Sandra, de 29 años, está tan molesta con él. "Hace dos años y medio que yo no estaba en pareja, (estoy) en todo mi derecho de hacer mi vida, no le he hecho daño a nadie, no he mentido, no he engañado a nadie fui muy frontal siempre, y nada más he estado viviendo mi vida siendo feliz". Asimismo, Adrián resaltó que ha sido víctima de ataques por el simple hecho de ser hombre.

La gente comenta sin saber, y no saben el dolor que pueden causar a alguien. Como yo nací varón y como somos hombres, pues nos toca callar, así está la sociedad hoy en día", manifestó.

Finalmente, Adrián Di Monte declaró que él sí guarda un buen recuerdo de Sandra Itzel, pese a que en las últimas semanas ha sido blanco de todo tipo de mensajes negativos por sus declaraciones en contra de él: "Yo no voy a hablar nada de ella, no voy a hablar ni del proceso ni nada, ella sabrá lo que tenga qué hacer, yo solo estoy enfocado en mi trabajo, mi familia, mi vida personal... lo único que quiero es seguir adelante con mi vida, pasar la página".

Que se firme el divorcio, que lo tuve que haber hecho hace muchos años, y yo seguir siendo feliz", remató el intérprete del Canal de Las Estrellas.

Fuente: Tribuna