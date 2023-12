¿Es gay? 'La Bebeshita' filtra noticia sobre intimidad de Arturo Carmona y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida influencer y polémica presentadora de TV, 'La Bebeshita', está en el centro del escándalo, debido a que recientemente en una entrevista filtró una fuerte noticia sobre su relación con el reconocido galán de melodramas y presentador, Arturo Carmona, en el que resalta decepciones en la intimidad y otros que dejaron en completo shock a todo Televisa, pues confirmaría que es gay.

Cómo se sabe, entre febrero y marzo de este año, Daniela Alexis, el verdadero nombre de la querida influencer, confesó que tuvo un breve romance con el famoso galán de novelas, el cual ha resaltado que fue un completo error y en definitiva se arrepentía, debido a que este negó rotundamente que hayan tenido algo que ver y que solo sabía quién era dado a su fama, algo que a la joven dejó más que molesta la dejó muy decepcionada y triste por el poco valor demostrado.

La última vez que habló de Carmona fue en agosto durante la premiación de los Kids Choice Awards, donde señaló que él nunca se portó bien con ella y no quería saber nada del actor, destacando que "de ese tema ya estaba en el pasado para ella y no le interesaba más, impactando al mencionar que él: "ni bien atendida, ni cuidada y hasta me negó", agregando que ese capítulo en su vida ya no iba a afectarle y por ese hecho se enfocó en temas de su carrera.

Arturo y Bebeshita. Internet

Pero ahora, en una entrevista con Chisme No Like y otros medios de comunicación, la famosa influencer fue cuestionada nuevamente por su relación con Carmona, a lo que una vez más señaló que fue fatal y con ella un completo patán, por lo que tenía bloqueado de todas las redes sociales pues no la supo valorar, además de que en esta ocasión afirmó que como amante a ella le dejó mucho que desear y no lleno las expectativas, mencionando que no daría detalles, solo que no es como él se pinta.

Finalmente, cuando le preguntaron sobre el hecho de que anduvo con una mujer transgénero, como Eduin Caz, y que la buscó para reclamarle, la exintegrante de Venga la Alegría: Fin de Semana, señaló que no iba a hablar ni meterse en temas de gustos de las personas, solo que no fue una chica trans sino alguien más, y cuando le dijeron si un hombre gay, una vez más declaró que no iba a confirmar o negar esto, pues no era quién para exponer ese aspecto de la vida del actor.

Fuente: Tribuna del Yaqui