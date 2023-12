"Es puro show": Pedro Sola afirma que pleito de Pepillo Origel y Shanik es por subir rating

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador y reconocido exactor de melodramas, Pedro Sola, recientemente dio una entrevista en la que no dudo en hablar de temas de Televisa, como la tan sonada y dramática pelea entre el polémico y famoso periodista de espectáculos, Pepillo Origel, y la famosa presentadora, Shanik Berman, afirmando que ese intenso pleito al aire no fue más que "puro show", que ambos actuaron para subir el rating de la empresa.

Fue el pasado martes 7 de noviembre que Pepillo visiblemente molesto señaló en Con Permiso que sufrió una inesperada traición por parte de Shanik, pues incluso este se refirió a ella como una "hocicona", esto debido a que señaló que se enteró que gente había estado hablando a sus espaldas. Ante este hecho la presentadora, durante su presencia en el programa de Maxine Woodside le mandó un mensaje en el que le pide perdón y le asegura que no hizo nada malo y que jamás lo haría pues la amaba con el alma.

Después de esta breve serie de dimes y diretes, hace un par de días que de nueva cuenta Berman se presentó en el programa al lado de Martha Figueroa, en la cual Berman se puso de rodillas ante Origel pidiendo que la perdonara: "Mira, yo soy judía y se supone que los judíos no debemos nunca de hincarnos, pero yo me quiero hincar y te quiero decir que me perdones", mientras que el expresentador de Hoy trataba de levantarla y le expresó que no le parecía lo que hacía.

Ahora, el reconocido presentador de Ventaneando durante un evento navideño, cuando la prensa lo interrogó sobre este aspecto, este entre risas dejó en claro que no les creía absolutamente nada de lo que había pasado, destacando que a él en lo personal le tiene mucho aprecio y cariño, tanto a Pepillo como a Shanik, por lo que los respeta mucho, pero sigue creyendo que todo lo que pasó es puro show para la televisión y tener más rating.

Sola, que tiene más de 30 años al aire de TV Azteca, resaltó que él era parte del mundo del espectáculo y ya sabía perfectamente como es que se manejaba esta situación, destacando que pronto todo entre ambos iba a estar mejor que nunca y no se acordarían después de que es lo que había pasado o el por qué se pelearon, agregando que a su ver en realidad la presentadora no tiene nada de que pedir perdón pues no dijo nada que no se supiera.

