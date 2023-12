Mientras Jeni de la Vega prepara su boda, Eleazar Gómez se pasea en yate con otra persona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde septiembre te informamos que Eleazar Gómez quiso formalizar su relación con Jeni de la Vega y le entregó el anillo de compromiso, por lo que en cuestión de meses estarán pisando el altar si algo no se interpone, pero ahora el famoso actor de Televisa se encuentra en medio de la polémica tras ser captado de vacaciones con alguien más.

Fue el programa Chisme No Like, quien dio a conocer que tienen en sus manos algunas fotografías en las que el protagonista de Atrévete a Soñar se encuentra disfrutando a bordo de un yate del paisaje marino, mientras su prometida continúa con la organización de su boda, material que podría comprometer su situación actual si es que la conductora no estaba al tanto de los movimientos de Eleazar.

Aunque no quisieron mostrar la evidencia, Elisa Beristain aseguró que ella ya vio las imágenes y reconoció a la persona que estaba "pegadita" al famoso en la playa y se trata nada más y nada menos que del activista e influencer Mario Sierra, por lo que incluso pusieron en tela de juicio las preferencias sexuales del hermano de Zoraida Gómez.

Mario Sierra es un aspirante a una diputación, mismo que resalta la importancia de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+ y ha manifestado su deseo por ingresar a la política para apoyar a los grupos más vulnerables, por lo cual podría tratarse de un viaje de trabajo o de amigos, aunque el programa de espectáculos deja entrever que podría haber algo más entre ellos y hasta el momento de la publicación de esta nota ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto.

¿Cuándo se casa Eleazar Gómez y Jeni de la Vega?

De acuerdo a las últimas entrevistas que ha otorgado la también modelo, la boda tendrá lugar en un lujoso salón de la Ciudad de México en marzo de 2024, donde asistirán familiares y algunos amigos del medio artístico, esperando que sea un momento íntimo con sus seres queridos, pero por ahora no hay un día confirmado.

El encargado del diseño del vestido es Gustavo Mata, mientras que los detalles de la fiesta los está supervisando Jeni, pues espera que todo salga perfecto ya que se trata de un día muy importante en su vida, así que de seguir todo en orden pronto la veremos lucir de blanco para dar el "sí, acepto".

Fuente: Tribuna