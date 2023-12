¡Nuevo romance! Olivia Rodrigo y Louis Partridge se dejan ver muy cariñosos

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos. - En una reciente y sorprendente revelación, Olivia Rodrigo, la talentosa estrella de la música de 20 años, fue vista compartiendo momentos íntimos con el actor Louis Partridge en las calles de Nueva York. Las fotos, publicadas por el medio Daily Mail el 14 de diciembre, capturan el aparente romance entre los dos jóvenes artistas.

Louis Partridge, de 20 años, no escatimó en gestos cariñosos, llegando incluso a levantar a Olivia después de un tierno beso. Las imágenes mostraban a la pareja realizando recados juntos, incluyendo paradas en una gasolinera. Olivia lucía una blusa color canela con pantalones de pana marrón, botas a juego y una chaqueta de invierno de gamuza. Por su parte, Louis combinaba una camisa a cuadros con jeans y una chaqueta bomber de cuero marrón, completando su atuendo con botas marrones.

Olivia Rodrigo y Louis Partridge

En otras instantáneas, la pareja se mostraba risueña, sosteniendo bocadillos, elementos esenciales para cualquier cita. En una toma, Louis parecía estar capturando un selfie de ambos, compartiendo su felicidad con los fanáticos.

Los rumores sobre una posible relación entre Olivia y Louis surgieron en las últimas semanas, cuando los "Livies", como se hacen llamar los fanáticos de Rodrigo, comenzaron a especular sobre su conexión. Se dice que se conocieron en Londres a finales de octubre, y Louis fue visto animando a Olivia durante su actuación en el iHeart Radio Jingle Ball en el Madison Square Garden de Nueva York a principios de diciembre.

Olivia Rodrigo y Louis Partridge

Olivia Rodrigo se ha destacado como la reina del punk-rock y el pop de himnos de ruptura, alcanzando la fama con el lanzamiento de Driver's License en 2021 y continuando con éxitos como Good 4 U. Su último álbum, GUTS, lanzado este año, presenta canciones que exploran experiencias de madurez y relaciones pasadas.

La cantante, ganadora de un premio Grammy, ha sido abierta sobre sus experiencias personales, admitiendo en agosto pasado sentirse presionada para conformarse con las expectativas externas. En una entrevista con The New York Times, confesó haber cometido errores en su vida personal al tratar de ser la persona que todos esperaban que fuera.

Aunque Olivia ha estado vinculada anteriormente con Zack Bia y Adam Faze, su relación más destacada fue con su coprotagonista de High School Musical: The Musical: The Series, Joshua Bassett. La artista, sin embargo, no ha revelado públicamente detalles sobre sus relaciones pasadas.

El nuevo romance de Olivia Rodrigo con Louis Partridge ha capturado la atención de sus seguidores, quienes esperan con entusiasmo ver cómo se desarrolla esta historia de amor en el escenario público.

Fuente: Tribunal