Olivia Wilde dirigirá la comedia navideña 'Naughty' para Universal

Los Ángeles, Estados Unidos.- Universal Pictures ha asegurado los derechos de una nueva comedia navideña titulada Naughty, que estará dirigida por la talentosa Olivia Wilde y contará con un guion de Jimmy Warden.

Jimmy Warden continuará trabajando en el guion para Universal y también se encargará de la producción junto a Wilde. Aunque aún no se ha revelado información sobre el elenco, la sinopsis proporcionada por Universal ofrece un vistazo intrigante a la trama. Naughty seguirá la historia de Mallory, una madre cuya única esperanza de obtener la custodia de su hijo en medio de un divorcio es encontrar a Santa Claus y persuadirlo para que testifique en su audiencia.

Olivia Wilde

La producción estará a cargo de Margot Robbie, Tom Ackerley y Josey McNamara bajo el estandarte de LuckyChap, después de su éxito con Barbie. La asociación entre Wilde y Warden promete una mezcla única de humor y corazón en este proyecto festivo.

Olivia Wilde, conocida por su debut como directora en Booksmart, recientemente dirigió, protagonizó y produjo Don't Worry Darling, que recaudó alrededor de 90 millones de dólares en todo el mundo. La película, que también contó con Florence Pugh y Harry Styles, tuvo un destacado estreno en el Festival de Cine de Venecia.

Además de Naughty, Wilde está involucrada como directora y productora ejecutiva en una adaptación en serie limitada de las novelas A Visit From the Goon Squad y su secuela The Candy House para A24. Mientras tanto, Jimmy Warden, guionista y director emergente, debutará con su próximo proyecto "Borderline", que también ha escrito junto a Lucky Chap, Red A y Brian Duffield como productores.

La colaboración entre Wilde y Warden promete traer una nueva y refrescante perspectiva a la comedia navideña. Aunque los detalles sobre el reparto y la fecha de lanzamiento aún están por confirmarse, la combinación del talento detrás y delante de la cámara sugiere que "Naughty" será una adición emocionante al género navideño. Tanto Wilde como Warden están representados por CAA, entre otras agencias y representantes. LuckyChap también está respaldado por Entertainment 360, CAA, Narrative y el abogado Jeff Bernstein.

Fuente: Tribuna