Paola Suárez de 'Las Perdidas' despeja dudas acerca de lo que había debajo de su vestido

Ciudad de México.- Paola Suárez fue una de las damas de honor de Kimberly 'La Más Preciosa' en su boda, razón por la que al igual que otras de sus amigas se lució con un vestido de noche en color dorado, pues esa fue la elección de la novia y todas lucieron despampanantes, pero llamó la atención de muchos internautas que algo le sobresalía debajo del atuendo de la llamada 'Patas'.

En redes sociales y en algunos programas de espectáculos como Chisme No Like, decidieron comentar y tratar de descifrar lo que guardaba, aunque en realidad la respuesta era evidente, pero Javier Ceriani y Elisa Beristain comentaron que podría tratarse de su ombligo caído o quizás un botón de su ropa interior, palabras que llegaron hasta oídos de la influencer, quien decidió despejar dudas.

A través de una transmisión en vivo, la integrante de 'Las Perdidas' dejó en claro que no es algo que debe sorprenderles ya que no es nada más que su parte íntima: "Ustedes saben muy bien qué tengo ahí abajo, sino saben les digo, tengo mi p..to para que les quede claro, mi v…rga", comentó entre risas.

La estrella del Internet aprovechó para mandarle un mensaje a los conductores y dejar en claro que no le gusta ocultar su parte como a otras chicas trans, pues para ella es sumamente molesto: "Les mando un saludo a los de Chisme No Like que subieron mi foto, p…ches c…leros, dicen: 'Qué se le mirará ahí abajo, ¿un botón?' No comadres es mi reata y si tienen una amiga trans, ellas saben que andar montada es muy doloroso y hay unas que están acostumbradas, pero yo prefiero traerla colgando a estar incomoda en las fiestas", comentó.

Por su parte, Ceriani indicó que sus comentarios no fueron con intención de ofenderla o que este mal, pero que al igual que a muchos les llamó la atención que apareciera así en una foto oficial, aunque aseguró que respeta su decisión de aparecer como más cómoda se sienta, dado que al final es lo más importante, por lo que un dudó en responderle el saludo y en mostrarle que no tienen nada en contra de ella.

Fuente: Tribuna