Pelea entre Poncho De Nigris y Adal Ramones sería falsa; este detalle lo confirmaría

Ciudad de México.- A lo largo de las décadas, varios famosos han armado zafarranchos contra otras estrellas de la televisión, música y cine; sin embargo un secreto a voces indica que, en diversas ocasiones, dichas disputas serían falsas y únicamente funcionarían para atraer la atención de público y, de esta manera puedan mantenerse vigentes. Un ejemplo de ello, habría ocurrido el pasado martes, 12 de diciembre, cuando Poncho De Nigris y Adal Ramones tuvieron un encontronazo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

La presunta disputa fue captada en video por un desconocido y se aprecia al finalista de La Casa de los Famosos México confrontando al exconductor de Otro Rollo por cosas que se dijeron en el pasado. En el clip se puede ver que ambos conversan, aunque en determinado momento todo indicaría que el conflicto escalaría hasta un confrontamiento físico, cosa que no termina por ocurrir. Como suele ocurrir en este tipo de casos, la grafóloga, Maryfer Centeno se dio espacio para analizar la disputa y reveló que todo habría sido una puesta en escena.

Como es bien sabido, la experta en lenguaje corporal, suele analizar todos los conflictos en la farándula y siguiendo esta línea, el pasado miércoles, 13 de diciembre, compartió un clip en TikTok en el que estudia segundo a segundo lo que ocurrió entre Pocho De Nigris y Adal Ramones: “¡Ay no inventes!, ¿se supone que se están peleando Adal Ramones con Poncho De Nigris?, pero parece más una plática”; expresó la famosa.

Maryfer comenta que la postura de los brazos de los famosos denotaría que ni siquiera se llegan a tocar, también detalló que la actitud de ambos no fue tan intensa como se esperaría en el escenario de una pelea real. Asimismo, Centeno reveló que Adal es un gran actor, por lo que le extrañaba que no diera un performance mejor: “No lo sé ‘Rick’… parece falso. También hay una disminución en la corteza prefrontal y se actúa de forma más instintiva. Me parece, con todo respeto de estas dos grandes figuras, sobre todo Adal Ramones, siendo un gran actor, no entiendo…”

Maryfer continuó su análisis dejando en claro que, en ocasiones, los famosos tienden a “subestimar” a la audiencia, considerando que pueden llegar a engañarlos fácilmente. Por otro lado, insinuó que era demasiado conveniente que Adal y Poncho estuvieran en el Aeropuerto de Monterrey al mismo tiempo, aunque no descartó que una casualidad así podría llegar a ocurrir. Finalmente, la famosa destapó que, en realidad, el exconductor de La Academia, se estaría divirtiendo mientras hablaba con Poncho De Nigris.

“A veces se comete el error de subestimarnos como público y como audiencia. En el aeropuerto de Monterrey llegaron al mismo tiempo, la vida está llena de casualidades. ¿Qué es lo que yo veo en el rostro de Adal Ramones? Se está divirtiendo. El discurso de Adal es mucho más espontáneo, en cambio Poncho en el personaje público, la máscara que él puede con todo. La gente de cristal esl a jerarquía, sin embargo yo creo que parte de esta situación tiene que ver con algo que él (Adal) está diciendo. Es ‘business show’, baby. A mí me parece que, en el fondo, no siente nada el uno por el otro.”

