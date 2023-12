Poncho de Nigris genera polémica con opinión "machista" sobre las mujeres: "Soy honesto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El muy famoso influencer y reconocido actor, Poncho de Nigris, recientemente se encuentra en medio del centro del escándalo, especialmente ahora que en las redes sociales se encuentra generando una fuerte polémica y división de comentarios entre miles al dar una opinión "machista" sobre las mujeres, según varios de sus seguidores, a lo que él declara que solo es completamente "honesto".

No es secreto, que De Nigris es un hombre muy polémico y que en más de una ocasión ha sido tachado de ser "machista" y "misógino", pues suele hablar sin filtros y a veces opina de cuestiones de géneros que ocasiona molestia, como la ocasión en la que habló de Sofía Rivera Torres y de Ferka a su salida de La Casa de los Famosos México, dado a que no eran amables y las tachaba de la peor manera.

Y ahora, de nueva cuenta estos ataques han sido lanzados en su contra, debido a que en su podcast Parejas Disparejas, que realiza con su esposa, Marcela Mistral, expresa: "Si la mujer gana más que el hombre, al hombre lo ven como un pend..., no lo va a admirar la mujer. La mujer admira a un hombre que gana más que ella, y un hombre que la cuide y la proteja y la tenga bien atendida, que la mantenga".

Poncho de Nigris. Internet

Ante esto, pidió no ser tachado de machista pues solamente honesto, por lo que en Hoy Día compartieron estos pensamientos pidiendo opiniones, a lo que cientos se mostraron a favor asegurando: "Opino que cada pareja se organiza como le da la pu... gana", "Me encanta ganarme mi dinero, pero que me cuiden, me protejan, y me den todo es otro nivel" y "Pues es la verdad no está siendo machista está hablando de un fenómeno social, que también las mismas mujeres hemos fundado".

Pero de igual forma hubo quienes no se mostraron para nada de acuerdo con lo dicho, comentando cosas como: "Otro machista que duda de su hombría si gana menos que su mujer" y "Pues deja de salir con mujeres interesadas y que solo van a ver en ti la ventaja económica que saquen de ti, no todas somos así no pueden generalizar", causando un gran revuelo con este tema tan polémico en los últimos años.

Poncho y su comentario polémico. Instagram @hoydia

Fuente: Tribuna del Yaqui