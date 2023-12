René Franco anuncia su renuncia y la culminación de 'La Taquilla' en Radio Fórmula

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En una sorpresiva declaración, el reconocido periodista de espectáculos René Franco anunció su renuncia a la cadena Radio Fórmula y la pausa indefinida del programa matutino La Taquilla. La noticia se dio a conocer en la mañana de este jueves 14 de diciembre, durante una entrevista en el programa Todo para la mujer.

Franco, quien ha estado al frente de La Taquilla durante 27 años, reveló que la decisión de retirarse fue motivada por consideraciones tanto personales como comerciales. En la entrevista con Maxine Woodside, el periodista explicó: "Después de mucho pensarlo y después de muchas cosas, quien lo pidió fui yo. Entramos en una negociación que terminó perfectamente bien, todo está estupendo. No pasa nada".

El comunicador expresó su deseo de replantearse su enfoque periodístico, especialmente en el ámbito del periodismo de espectáculos, que ha experimentado cambios vertiginosos en los últimos tiempos. "Yo quiero darle una vuelta a mis asuntos de cómo hago yo periodismo. El periodismo de espectáculos para mí ha estado cambiando de una manera muy vertiginosa", agregó René Franco.

Franco aclaró que su decisión no está relacionada con problemas de fondo con la empresa y subrayó: "Tengo 27 años haciendo La Taquilla y hay algo que no termino de cuadrar con respecto a cómo estamos siguiendo redes sociales y haciendo cosas. Esa parte fue muy definitiva para que yo tome un pedazo, me haga para atrás y decida cómo quiero seguir atacando este mercado y qué quiero hacer con esto".

Minutos después de la revelación de la renuncia de René Franco, un comunicado emitido por Maxine Woodside confirmó el fin de La Taquilla después de 15 años de emisión ininterrumpida. Además, se anunció que, de manera temporal, el espacio radiofónico será ocupado por Ernesto Buitrón, Maryfer Centeno y There Soto. Sin embargo, se informará en enero sobre el nuevo proyecto que tomará el lugar que anteriormente lideraba René Franco.

