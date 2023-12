Taylor Lautner revela que Taylor Swift fue quien terminó con su noviazgo

Comparta este artículo

Los , Ángeles, Estados Unidos. -El actor de Crepúsculo, Taylor Lautner, ha compartido más detalles sobre su breve romance con Taylor Swift en 2009, revelando que fue la cantante quien decidió poner fin a la relación después de cinco meses. En una entrevista en el podcast Call Her Daddy, Lautner explicó que Swift fue la instigadora de la separación, pero destacó la importancia de respetar a la otra persona y seguir adelante en buenos términos.

Lautner, de 31 años, describió el respeto mutuo como clave para mantener una amistad después de la ruptura. Afirmó que, aunque perdieron el contacto por un tiempo, siempre ha tenido un profundo respeto por la persona que es Taylor Swift, más allá de su relación romántica.

El actor también mencionó la reunión con Swift para su aparición en el video musical de I Can See You, destacando que el renacer de su amistad ha sido una de las cosas más importantes en su vida durante el último año. Enfatizó que, por encima de todo, Taylor Swift es un ser humano maravilloso y expresó su gratitud por tenerla en su vida.

Taylor Lautner, Swift y Dome

La continua amistad entre Lautner y Swift ha sido tema de debate entre los fanáticos, algunos de los cuales han expresado su deseo de que el actor "siga adelante". Sin embargo, Lautner ha elogiado constantemente a Swift y ha hablado positivamente de su relación.

En octubre, durante una proyección de la película Eras Tour, Lautner se mostró entusiasta y participativo, demostrando su apoyo a Swift a pesar de que la cantante había escrito previamente una canción de desamor sobre él. El actor y su esposa, Taylor Dome, compartieron clips de la experiencia en redes sociales, mostrando su entusiasmo por la música de Swift.

La relación de Lautner con Swift duró cinco meses en 2009, pero su amistad posterior ha continuado sin problemas. A pesar de las críticas de algunos fanáticos, Lautner elogió a Swift por su personalidad relajada y fácil de tratar, enfatizando que es una "buena persona" y agradeciéndole por ser una parte valiosa de su vida.

La esposa de Taylor Lautner, Taylor Dome, también elogió a Swift, describiéndola como "tan agradable, dulce y respetuosa". Dome destacó la facilidad de trato de Swift y la considera una amiga. Ambos expresaron su gratitud por tener a Swift en sus vidas y subrayaron la autenticidad y el sentido del humor de la cantante.

Fuente: Tribuna