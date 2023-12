¿Tefi Valenzuela embarazada? La actriz de Televisa da inesperada notica con Silverio Rocchi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y reconocida actriz, Tefi Valenzuela, recientemente ante la prensa fue cuestionada si es que planeaba ser madre y si tenía un romance con el galán y deportista, Silverio Rocchi, a lo que ambos se sinceraron ante las cámaras de Televisa y dieron una inesperada noticia con respecto a su relación, además de que ella recalcó el tema de su maternidad, ¿acaso está embarazada?

Tanto el exfutbolista como Valenzuela fueron de los participantes que formaron parte de la primera temporada de El Hotel VIP, en el cual varias celebridades estuvieron encerradas 24 horas los siete días de la semana, con eliminaciones una vez por semana, en la búsqueda de lograr llegar a la gran final, compitiendo para que su equipo sea el afortunado de ser tratado como huésped y no estar del lado de los de servicio.

Y dado a la gran conexión y unidad que mostraron desde un principio, los espectadores del reality show comenzaron a rumorar que entre ellos había algo más que una amistad, y aunque Valenzuela ha negado rotundamente esto, cuando hace un par de semanas bailó con este en Las Estrellas Bailan en Hoy, las especulaciones de que habría algo más entre ellos volvieron a inundar las redes sociales.

Pero una vez más, durante una entrevista a las afueras de la empresa San Ángel, la integrante del reality del programa Hoy y el exfutbolista negaron ser pareja, señalando que son casi como hermanos, que ella ha sido un gran apoyo en estos meses y sabe su vida y viceversa, pero que hasta ahí, que no pensaban en que pudiera nacer el amor y convertirse en algo más que amigos, que simplemente eran eso.

Sin embargo, muchos no quitaron el dedo del renglón y hablaron sobre la posibilidad de tener un hijos juntos a futuro solo como amigos, a lo que entre risas Tefi dijo que ya Silverio tenía muchos hijos y que ella por lo menos en cinco años no se veía siendo madre en cinco años, por lo que congeló sus óvulos, mientras que el exparticipante de Guerreros 2020 afirmó que no deseaba tener más hijos, y una vez más negaron que haya más allá de una amistad.

Fuente: Tribuna del Yaqui