¿Todo es falso? Joanna Vega-Biestro hunde a Adal Ramones y Poncho de Nigris por pelea

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de los espectáculos, Joanna Vega-Biestro, de nueva cuenta dio mucho de que hablar al momento de hundir fuertemente al reconocido comediante y conductor, Adal Ramones, y el tan polémico actor e influencer regiomontano, Poncho de Nigris, por haber protagonizado su pelea en aeropuerto de Monterrey hace un poco, ¿acaso cree que todo es falso?

El pasado miércoles 13 de diciembre en redes sociales hubo un gran revuelo en X, antes conocido como Twitter, ante la viralización de un video en el que se puede ver a Ramones y De Nigris en una acalorada discusión, de la cual el regiomontano señaló: "Esperé a Adal Ramones y venía alguien por él, entonces me le acerqué por atrás y le dije '¿Qué onda w…? Dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy'. Empezamos a platicar y me dijo, 'no ya pasó mucho tiempo'. Y le dije, 'no te hagas pen… lo único que quiero es que me lo digas en la cara'".

Mientras que unos tomaban partidos por Poncho y otros por Adal, hubo quienes afirmaron que esto era falso, incluso la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, declaró que a ella no la engañaban y podía ver que todo sería fingido, señalando: "¡Ay no inventes!, ¿se supone que se están peleando Adal Ramones con Poncho De Nigris?, pero parece más una plática. A veces se comete el error de subestimarnos como público y como audiencia".

Y ahora, la mañana de este jueves 14 de diciembre, en pleno programa en vivo de Sale el Sol la reconocida presentadora antes mencionada no tuvo reparos al momento de juzgarlos a ambos, señalando que dudaba que fuera algo fingido, pues había pruebas que desde hace años que ambos estaban enemistados, incluso recordó cuando Ramones humilló al exparticipante de La Casa de los Famosos México diciendo que no tenía talento, afirmando que esto ya era "ridículo".

La presentadora de Imagen TV destacó que a su parecer el mantener un rencor de tantos años por parte del regiomontano verdaderamente estaba mal, y comenzar una pelea dos décadas después consideraba que era algo innecesario, por lo que invitó a que los dos hicieran las pases o al menos que pusieran las cosas en perspectiva y dejaran ese pasado atrás.

Fuente: Tribuna del Yaqui